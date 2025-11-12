Od lat nie mieszka w Polsce. Paulina Młynarska zza granicy tłumaczy, czym jest wolność

Paulina Młynarska od lat mieszka na Krecie, gdzie prowadzi warsztaty i pisze książki.

Z okazji Święta Niepodległości opublikowała refleksyjny wpis o duchowym wymiarze wolności.

Jej słowa o Polsce – „pięknej, dzielnej, niedoskonałej” – wywołały falę komentarzy i dyskusję w sieci.

Paulina Młynarska przez wiele lat mieszkała w Grecji, dokąd przeprowadziła się z Francji. Dziennikarka osiedliła się na Krecie, gdzie prowadziła warsztaty rozwojowe i jogowe, pisała książki i żyłą z dala od świateł fleszy. W ubiegłym roku wróciła... do Francji. Z czytelnikami chętnie kontaktuje się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Instagram córki Wojciecha Młynarskiego to kopalnia przemyśleń na różne tematy. Choć nie uczestniczy już bezpośrednio w polskim życiu publicznym, regularnie zabiera głos w ważnych sprawach społecznych i politycznych. Jej posty często zyskują dużą popularność, a ton wypowiedzi – bezpośredni, odważny i nieco filozoficzny – nie pozostawia nikogo obojętnym.

Niepodległość według Pauliny Młynarskiej

Z okazji 11 listopada dziennikarka opublikowała wpis, w którym przygląda się samemu słowu „niepodległość”. „Niepodległość. Słowo, które każdy z nas czuje gdzieś głęboko, choć nie zawsze potrafi je zdefiniować” – zaczęła. Młynarska tłumaczyła dalej, że to pojęcie składa się z trzech części: „nie”, „pod” i „ległość”, od staropolskiego „legać”, czyli „leżeć, być pod czyjąś władzą”. Według niej prawdziwa niepodległość oznacza stan, w którym nikt i nic nas nie przygniata. „To bycie w pionie” – napisała.

Dziennikarka zwróciła też uwagę, że wolność nie jest wyłącznie wartością narodową, ale także osobistą.

Każda i każdy z nas nosi w sobie swoje małe, wewnętrzne państwo. Czy potrafimy bronić jego granic? Czy możemy mówić w nim własnym językiem i tworzyć własną kulturę?

– pytała retorycznie.

Zobacz też: Paulina Młynarska wzięła ślub w tajemnicy! Wyciekła data i dane partnera. Nikt o nim nie wiedział!

Polska jest piękna, dzielna i... niedoskonała

W zakończeniu swojego wpisu Młynarska wróciła do emocji, jakie wciąż budzi w niej ojczyzna.

Polska jest niesamowicie piękna, bardzo dzielna, nie zawsze szczęśliwa, niedoskonała, ale warta naszej miłości jak żadna inna

– podkreśliła. Zgadzacie się ze słowami dziennikarki.

Marsz Niepodległości 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.