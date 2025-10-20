Od wciągających śledztw i politycznych intryg, po opowieści kulinarne, które rozbudzają apetyt na więcej. BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 ogłasza sekcje programowe!

BNP Paribas Warsaw SerialCon, którego druga edycja odbędzie się w dniach 26–30 listopada 2025 roku w warszawskiej Kinotece ogłasza kluczowe sekcje tematyczne swojego programu. Festiwal ma być platformą do eksploracji ewolucji serialowej narracji, koncentrując się na gatunkach, które odzwierciedlają złożoność współczesnego świata – od geopolitycznych wstrząsów po niuanse stylu życia i tożsamości.

Tegoroczny program jest zbudowany wokół ośmiu odrębnych kategorii, które mają angażować profesjonalistów z branży, krytyków i szeroką publiczność, podkreślając różnorodność produkcji serialowych.

Tematyczny fokus festiwalu 2025

Sekcje festiwalu wykraczają poza proste klasyfikacje gatunkowe, akcentując kulturową i społeczną rolę serialu:

Documenta & Hybrydy: sekcja celebruje innowacje narracyjne i przekraczanie formalnych granic. Koncentruje się na produkcjach, które wymykają się tradycyjnym klasyfikacjom, łącząc elementy dokumentu, fikcji i dramatu eksperymentalnego. To seriale, których twórcy idą pod prąd i proponują oryginalne rozwiązania dramaturgiczne, a mimo to nie sposób oderwać się od oglądania tych produkcji.

Political Fiction: odzwierciedlenie globalnych niepokojów. Sekcja prezentuje thrillery, które łączą fikcję z rzeczywistością, odsłaniając kulisy władzy. Seriale te często okazują się zaskakująco prorocze, skłaniając widzów do refleksji nad mechanizmami manipulacji, rolą mediów i odpowiedzialnością jednostki w systemie.

Zmysłowe Historie: kulinarna sekcja festiwalu inspirowana serialami o jedzeniu, przyjemności i stylu życia. Seriale kulinarne to obecnie fenomen, który wpływa na kulturę i relacje społeczne. Program obejmuje pokazy, rozmowy i degustacje, eksplorując wyrafinowaną rolę gastronomii we współczesnej narracji.

Period Drama: ponadczasowy i uwielbiany gatunek. Seriale historyczne i kostiumowe poruszają zarówno znane wydarzenia, jak i pokazują codzienną rzeczywistość minionych epok. Łączą tradycję z nowoczesnością, udowadniając, że w świecie gwałtownych zmian wciąż poszukujemy opowieści zakorzenionych w pamięci, które pozwalają na chwilę zatrzymać czas.

Sekcja policyjna: Serial policyjny to opowieść o porządku i chaosie, gdzie rutyna służby styka się z przemocą. To nie tylko historie o śledztwach, ale przede wszystkim portrety funkcjonariuszy balansujących między obowiązkiem a empatią, między systemem a sumieniem.

Teens: dedykowany blok seriali i spotkań, które podejmują najważniejsze tematy dorastania: lęk, depresja, tożsamość, relacje i presja otoczenia. Opowieści bliskie młodym widzom – emocjonalne, autentyczne, bez tabu.

SerioKids: program seriali skierowany do najmłodszej widowni, zorganizowanych grup szkolnych i rodzin. Program obejmie pokazy oraz specjalną strefę zabaw i animacji.

Warszawski Sen: cykl seriali z Warszawą w tle i w roli głównej. Prezentuje Warszawę, jaką pamiętamy i znamy, a także tę, której nie znamy i która może nas zaskoczyć, uzupełniony o spacery śladami znanych serialowych lokacji.

- Druga edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon w pełni przedstawia dynamiczną, hybrydową naturę współczesnego opowiadania historii – mówi Magdalena Sroka, Dyrektorka Kreatywna BNP Paribas Warsaw SerialCon. – Od głębokiej analizy geopolitycznej w sekcji Political Fiction po czystą innowację celebrowaną w Documenta & Hybrydy – festiwal tworzy przestrzeń, w której możemy naprawdę zrozumieć siłę medium do interpretowania i kwestionowania rzeczywistości. Te kategorie oferują więcej niż tylko rozrywkę; są soczewką, przez którą można spojrzeć na nasz złożony świat.

Pełny harmonogram festiwalu, w tym panele branżowe Pro Industry i wystąpienia gości, zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Bilety i Akredytacje. Informacje dotyczące akredytacji dla mediów są dostępne na: https://warsawserialcon.pl/warto-wiedziec/biuro-prasowe/

O BNP Paribas Warsaw SerialCon:

BNP Paribas Warsaw SerialCon jest wiodącym europejskim wydarzeniem poświęconym w całości treściom serialowym – od seriali telewizyjnych i produkcji limitowanych po narracje cyfrowe. Festiwal oferuje pięciodniowy program projekcji, paneli branżowych, warsztatów i masterclass, łącząc globalnych twórców z polską i międzynarodową publicznością oraz branżą.