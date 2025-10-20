Od wciągających śledztw i politycznych intryg, po opowieści kulinarne, które rozbudzają apetyt na więcej. BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 ogłasza sekcje programowe!

Materiały prasowe
2025-10-20 15:34

BNP Paribas Warsaw SerialCon, którego druga edycja odbędzie się w dniach 26–30 listopada 2025 roku w warszawskiej Kinotece, ogłasza kluczowe sekcje tematyczne swojego programu. Festiwal ma być platformą do eksploracji ewolucji serialowej narracji, koncentrując się na gatunkach, które odzwierciedlają złożoność współczesnego świata – od geopolitycznych wstrząsów po niuanse stylu życia i tożsamości.

BNP Paribas Warsaw SerialCon, którego druga edycja odbędzie się w dniach 26–30 listopada 2025 roku w warszawskiej Kinotece ogłasza kluczowe sekcje tematyczne swojego programu. Festiwal ma być platformą do eksploracji ewolucji serialowej narracji, koncentrując się na gatunkach, które odzwierciedlają złożoność współczesnego świata – od geopolitycznych wstrząsów po niuanse stylu życia i tożsamości.

Tegoroczny program jest zbudowany wokół ośmiu odrębnych kategorii, które mają angażować profesjonalistów z branży, krytyków i szeroką publiczność, podkreślając różnorodność produkcji serialowych.

Tematyczny fokus festiwalu 2025

Sekcje festiwalu wykraczają poza proste klasyfikacje gatunkowe, akcentując kulturową i społeczną rolę serialu:

  • Documenta & Hybrydy: sekcja celebruje innowacje narracyjne i przekraczanie formalnych granic. Koncentruje się na produkcjach, które wymykają się tradycyjnym klasyfikacjom, łącząc elementy dokumentu, fikcji i dramatu eksperymentalnego. To seriale, których twórcy idą pod prąd i proponują oryginalne rozwiązania dramaturgiczne, a mimo to nie sposób oderwać się od oglądania tych produkcji.
  • Political Fiction: odzwierciedlenie globalnych niepokojów. Sekcja prezentuje thrillery, które łączą fikcję z rzeczywistością, odsłaniając kulisy władzy. Seriale te często okazują się zaskakująco prorocze, skłaniając widzów do refleksji nad mechanizmami manipulacji, rolą mediów i odpowiedzialnością jednostki w systemie.
  • Zmysłowe Historie: kulinarna sekcja festiwalu inspirowana serialami o jedzeniu, przyjemności i stylu życia. Seriale kulinarne to obecnie fenomen, który wpływa na kulturę i relacje społeczne. Program obejmuje pokazy, rozmowy i degustacje, eksplorując wyrafinowaną rolę gastronomii we współczesnej narracji.
  • Period Drama: ponadczasowy i uwielbiany gatunek. Seriale historyczne i kostiumowe poruszają zarówno znane wydarzenia, jak i pokazują codzienną rzeczywistość minionych epok. Łączą tradycję z nowoczesnością, udowadniając, że w świecie gwałtownych zmian wciąż poszukujemy opowieści zakorzenionych w pamięci, które pozwalają na chwilę zatrzymać czas.
  • Sekcja policyjna: Serial policyjny to opowieść o porządku i chaosie, gdzie rutyna służby styka się z przemocą. To nie tylko historie o śledztwach, ale przede wszystkim portrety funkcjonariuszy balansujących między obowiązkiem a empatią, między systemem a sumieniem.
  • Teens: dedykowany blok seriali i spotkań, które podejmują najważniejsze tematy dorastania: lęk, depresja, tożsamość, relacje i presja otoczenia. Opowieści bliskie młodym widzom – emocjonalne, autentyczne, bez tabu.
  • SerioKids: program seriali skierowany do najmłodszej widowni, zorganizowanych grup szkolnych i rodzin. Program obejmie pokazy oraz specjalną strefę zabaw i animacji.
  • Warszawski Sen: cykl seriali z Warszawą w tle i w roli głównej. Prezentuje Warszawę, jaką pamiętamy i znamy, a także tę, której nie znamy i która może nas zaskoczyć, uzupełniony o spacery śladami znanych serialowych lokacji.

- Druga edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon w pełni przedstawia dynamiczną, hybrydową naturę współczesnego opowiadania historii – mówi Magdalena Sroka, Dyrektorka Kreatywna BNP Paribas Warsaw SerialCon. – Od głębokiej analizy geopolitycznej w sekcji Political Fiction po czystą innowację celebrowaną w Documenta & Hybrydy – festiwal tworzy przestrzeń, w której możemy naprawdę zrozumieć siłę medium do interpretowania i kwestionowania rzeczywistości. Te kategorie oferują więcej niż tylko rozrywkę; są soczewką, przez którą można spojrzeć na nasz złożony świat.

Pełny harmonogram festiwalu, w tym panele branżowe Pro Industry i wystąpienia gości, zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Bilety i Akredytacje. Informacje dotyczące akredytacji dla mediów są dostępne na: https://warsawserialcon.pl/warto-wiedziec/biuro-prasowe/

O BNP Paribas Warsaw SerialCon:

BNP Paribas Warsaw SerialCon jest wiodącym europejskim wydarzeniem poświęconym w całości treściom serialowym – od seriali telewizyjnych i produkcji limitowanych po narracje cyfrowe. Festiwal oferuje pięciodniowy program projekcji, paneli branżowych, warsztatów i masterclass, łącząc globalnych twórców z polską i międzynarodową publicznością oraz branżą.

Super Express Google News
BNP Paribas Warsaw SerialCon
99 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki