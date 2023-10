Marcin Wrona "kilka lata temu rozwiódł się ze swoją żoną, Aleksandrą" Dopiero teraz to wyszło

Marcin Wrona to w TVN prawdziwa legenda. Ze stacją związany jest od 1997 roku. Od 17 lat mieszka w USA, gdzie jest amerykańskim korespondentem "Faktów". Wszyscy myśleli, że za oceanem Marcin Wrona wiedzie spokojne życie u boku małżonki i dwójki dzieci: Mai (20 l.) i Jana (16 l.) Jeden z plotkarskich portali jednak właśnie opublikował szokujące doniesienia dotyczące legendarnego prezentera. "Jak dowiedział się ShowNews.pl, dziennikarz kilka lata temu rozwiódł się ze swoją żoną, Aleksandrą i zaczął układać sobie życie na nowo u boku nowej kobiety" - czytamy w serwisie. Kim jest domniemana partnerka Marcina Wrony? Według ustaleń portalu, ma nią być młodsza od dziennikarza "Faktów" TVN o dziewięć lat Polka o imieniu Joanna. Co na to sam Marcin Wrona?

Marcin Wrona tajemniczo odpowiada na pytanie o ślub z Joanną

Korespondent "Faktów" TVN został wprost zapytany przez dziennikarzy o to, czy ożeni się z Joanną? Wygląda na to, że na razie chyba nie szykuje się kolejny ślub Marcina Wrony. - Z Asią jest nam dobrze i to najważniejsze - tajemniczo oznajmił dziennikarz. Co ważne, dziennikarz wyjawił, że dzięki Joannie zmienił swoje nawyki, co pomogło mu schudnąć już 10 kilogramów! Marcin Wrona lepiej się odżywia i uprawia sport. Ostatnio musiał zrobić sobie przerwę w treningach, bo przeszedł operację łąkotki. - Stosuję dietę - z rożnym powodzeniem. Jeszcze mam dużo do zrzucenia. Asia bardzo mnie motywuje. Generalnie staram się trzymać poniżej 1500 kalorii. Przed kontuzją ćwiczyłem 3-4 razy w tygodniu. A oprócz tego zimą jeździmy na narty i dużo chodzimy po górach czy pływamy na kajakach. Asia jest bardzo aktywna. I dlatego mnie inspiruje - zdradził Marcin Wrona.

