Odmieniona Zdzisława Sośnicka pojawiła się w mediach po 10 latach. Wiadomo, co się z nią działo

Debiutowała w latach 60. A w latach 80. cała Polska nuciła jej wielki przebój "Aleją gwiazd". Nikt nie zdawał sobie jednak sprawy, że praca na scenie jest dla niej tak wyczerpująca. Do tego stopnia, że już w latach 90. Zdzisława Sośnicka zaczęła myśleć o zakończeniu kariery. Były też inne powody. - Zmiana ustrojowa, na którą wszyscy czekaliśmy, wprowadziła sytuację, w której bylejakość była wszechobecna - zwłaszcza w moim zawodzie. Nikt już nie chciał mnie z zespołem, a tym bardziej z orkiestrą symfoniczną - opowiedziała Zdzisława Sośnicka w pierwszym od 10 lat wywiadzie udzielonym w programie "Rozmowy (nie)wygodne" w TVP Info.

Najpierw to były występy z podkładem z taśmy. Stawiano przede mną mikrofon do przemówień, byłam zrozpaczona. (...) Nie mogłam śpiewać, nie miałam jak. Myślałam, że następnym razem będzie lepiej, ale nigdy nie było lepiej. Czekałam na aranżera, organizatora, która powie, że zaprasza mnie z orkiestrą. Ale to się już nie wydarzyło. Uciekłam od bylejakości