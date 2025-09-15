Odważny krok w stronę przyszłości z Fundacją PFR. Podsumowanie VI edycji projektu SamoDZIELNI

SamoDZIELNI to autorski projekt Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju stworzony w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb młodzieży dorastającej w pieczy zastępczej. Przez sześć edycji projektu zrealizowano 181 godzin warsztatów i 185 godzin indywidualnych konsultacji. W projekt zaangażowało się 70 wolontariuszy-ekspertów, którzy prowadzili zajęcia oraz 40 wolontariuszy-mentorów, wspierających młodzież w wyborze i realizacji kursów zawodowych. W projekcie wzięło udział już 168 młodych osób, które przyjechały do Warszawy z całej Polski – łącznie z 49 miejscowości.

VI edycja rozpoczęła się od warsztatów integracyjnych i zajęć wprowadzających. Podczas pierwszego zjazdu uczestnicy poznali sześć kroków do samodzielności – mapę drogi, która miała towarzyszyć im przez kolejne miesiące. Rozmawiali o planowaniu kariery, kompetencjach przyszłości i stawianiu celów. Drugi zjazd był poświęcony przedsiębiorczości i finansom. Uczestnicy odkrywali tajniki zarządzania budżetem, a także dowiadywali się, jak przekształcać pasję w pomysł na biznes. Trzeci zjazd otworzył drzwi do zupełnie nowych tematów – od emocji i wystąpień publicznych, aż po sztuczną inteligencję. AI stało się pewnego rodzaju symbolem naszych czasów, dlatego organizatorzy chcieli pokazać, że jest to narzędzie, które może wspierać rozwój kariery, wskazywać kierunki edukacji czy pomagać w pierwszych próbach tworzenia biznesplanu.

Za każdym razem dodajemy coś nowego do projektu, słuchamy Waszego feedbacku. W tym roku była to właśnie sztuczna inteligencja, czyli narzędzie, które może inspirować i wspierać nie tylko Wasze hobby, ale pomóc Wam w planowaniu przyszłości

– podkreślał podczas gali Sebastian Zoła, Członek Zarządu Fundacji PFR.

Podczas gali nie zabrakło także słów uznania od przedstawicieli instytucji i firm, bez których ten projekt nie mógłby się odbyć. To dzięki wsparciu fundatora Fundacji PFR – Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. – SamoDZIELNI od lat mogą się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w szóstą edycję programu – to Wasza wrażliwość, Wasza pomysłowość, Wasz udział gwarantuje jego sukces. Szczególne podziękowania dla mentorów za ich indywidualną pracę oraz dla uczestników i absolwentów. Wnosicie wielką wartość!

– mówił Piotr Matczuk, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Polski Holding Hotelowy, który jest zaangażowany w projekt od trzech edycji, zadbał o zakwaterowanie uczestników podczas wszystkich weekendowych zjazdów stacjonarnych, a także otworzył drzwi do rozwoju zawodowego, oferując możliwość odbycia płatnych staży w 50 hotelach w całej Polsce. Z tej szansy skorzystało już 18 młodych ludzi, a aż sześcioro z nich po ukończonym stażu podjęło pracę w Hotelu Regent.

Każdy z Was ma ogromny potencjał i możliwości. Wierzę, że potraficie świadomie budować swoją przyszłość i karierę. Ważne jest, aby mieć odwagę wychodzić poza strefę komfortu i pamiętać o tym, co naprawdę istotne – o pasji, priorytetach i relacjach z bliskimi. Życzę Wam, aby zdobyte doświadczenie pozwoliło Wam realizować marzenia i czerpać satysfakcję z kolejnych wyzwań

– podkreślił Rafał Kincer, Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W tym roku projekt został również wzmocniony grantem od spółki ICG Polska, która finansuje wybrane przez uczestników kursy zawodowe.

To, co bardzo rezonuje ze mną, to to, że ten projekt skupia się na waszym potencjale. Nie skupia się na przeszłości, tylko na tym, co możecie osiągnąć w przyszłości. (…) Myślę, że warto też sięgać po doświadczenia innych osób i pytać się ich o radę czy być otwartym, zadawać pytania. Kluczowa jest umiejętność budowania relacji i to jest też taki aspekt, który ja wam bardzo sugeruję, żebyście to rozwijali. To jest jedna z bardzo istotnych kompetencji, nawet myślę, że równie ważna jak posiadana wiedza

– zaznaczył Bartek Szewczak, Liquid Funds Associate Director, ICG Polska.

Słów wsparcia udzieliła również Miriam Rolska, Office Managerka odpowiedzialna za działalność CSR w ICG Polska:

Chciałabym Wam, SamoDZIELNYM, bardzo pogratulować Waszych osiągnięć i powiedzieć: nie bójcie się przedstawiać. Nie bójcie się wychodzić do ludzi

– mówiła.

Już od trzeciej edycji projekt wspiera także Super Express jako patron medialny, pomagając dotrzeć z informacją o inicjatywie do mieszkańców i mieszkanek całej Polski.

Przeszliście długą drogę, wiele warsztatów. SamoDZIELNI, sama nazwa, to połączenie wyrazów – samo i dzielni – daje Wam dużą pewność, a udział w projekcie: poczucie wsparcia. Nie jesteście sami w tym wszystkim. Zobaczcie, ile wokół Was jest osób, które chciały być z Wami, które chciały towarzyszyć Wam w tej drodze i także dowiedzieć się od Was czegoś nowego

– podsumowała Anna Sobota, Dyrektor Biura Reklamy Super Expressu, Wiceprezes ZPR Media S.A.

Sukces SamoDZIELNYCH nie byłby możliwy bez wolontariuszy i wolontariuszek z Grupy Kapitałowej PFR. To oni dzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą i czasem, prowadząc warsztaty i wspierając młodzież w wyborach edukacyjnych czy zawodowych. Podczas gali wyrazy wdzięczności przekazała Członkini Zarządu Fundacji PFR Dominika Szczepłek:

Drodzy wolontariusze i wolontariuszki, część z Was jest z nami od samego początku, dla części jest to kolejna edycja. Niemniej każdemu z Was z osobna serdecznie dziękuję za czas poświęcony, za zaangażowanie, za włożone serce w ten projekt, za to, że dzieliliście się swoim doświadczeniem, że byliście wsparciem dla swoich podopiecznych

– dziękowała.

Mentorzy, którzy współpracowali z uczestnikami indywidualnie, również odgrywali nieocenioną rolę. To dzięki nim SamoDZIELNI odważyli się wybrać wyjątkowe kursy zawodowe, obrać nowe ścieżki edukacyjne czy podjąć pierwszy staż. Ta edycja pokazała, że uczestnicy chętnie sięgają po umiejętności przyszłości, jak i po zawody, które dają konkretny fach w ręku. Wielu z nich postawiło na gastronomię, inni wybrali kursy związane z branżą beauty. Pojawiły się też wybory techniczne, takie jak obsługa maszyn budowlanych czy uprawnień pilota drona. Nie brakowało pasjonatów motoryzacji, którzy szkolili się w detailingu i wrappingu samochodów, a także osób, które odkryły swoją przyszłość w projektowaniu graficznym czy groomingu psów. Wachlarz profesji pokazuje, jak różnorodne są zainteresowania młodzieży i jak świadomie podchodzą oni do wyboru swojej drogi zawodowej.

Galę odwiedził jeszcze jeden wyjątkowy gość – Marek Szymczak, absolwent czwartej edycji SamoDZIELNYCH. Dwa lata temu siedział dokładnie na tej samej sali, z podobnymi emocjami i pytaniami. Dziś, mając niespełna 22 lata, pracuje jako kierownik działu bankietów w hotelu Regent. A zaczynał właśnie tutaj, od udziału w projekcie i pierwszego stażu. Marek podzielił się z uczestnikami swoją historią, pokazując, że SamoDZIELNI mogą być początkiem naprawdę niezwykłej drogi:

Jest tu dzisiaj wielu mądrych, ludzi, których podziwiam. Ja też chciałbym kiedyś być jak oni. Jeśli ja mogę o tym marzyć, dlaczego Wam miałoby się nie udać? Spróbujcie

– zachęcał.

Po oficjalnej części wszyscy goście kontynuowali rozmowy przy lunchu, a uczestnicy i uczestniczki mogli skorzystać z biznesowej sesji zdjęciowej, dzięki której mają gotową fotografię do dołączenia do swojego CV.

Fundacja PFR dziękuje wszystkim za obecność i wspólne świętowanie sukcesów uczestników i uczestniczek!

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Centralnym Domem Technologii, Polskim Holdingiem Hotelowym i Hotelem Regent. Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. VI edycja Projektu Samodzielni jest współfinansowana z grantu przyznanego przez Intermediate Capital Group Polska. Patronat medialny objął "Super Express".