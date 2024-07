Ogromne zamieszanie w TVP. Barbara Kurdej-Szatan wraca do telewizji

Co za stroje!

Barbara Kurdej-Szatan popularność i uznanie fanów zyskała za sprawą udziału w reklamie sieci komórkowej. Następnie angaż dostała w "M jak miłość". Niestety jej przygoda z Telewizją Polską zakończyła się w 2021 roku.

Powodem były kontrowersyjne wypowiedzi aktorki na temat Straży Granicznej. Pomimo szczerych przeprosin i wyjaśnienia, że emocje wzięły górę, sprawy nie dało się zamieść pod dywan. Po kilku latach zarząd TVP postanowił dać Basi kolejną szansę.

Powrót Barbary Kurdej-Szatan do TVP wzbudził ogromne emocje

Barbara Kurdej-Szatan na swoim instagramowym profilu podzieliła się swoimi wrażeniami z powrotu do TVP, wywołując poruszenie wśród pracowników stacji. Niektórzy nie przyjęli jej z otwartymi ramionami.

"Po pięciu latach wpadłam do gmachu TVP poopowiadać o nowym programie "Cudowne lata". Dość zabawne uczucie przechadzać się tymi korytarzami czując na mój widok lekko zszokowany, ale uśmiechnięty wzrok starych pracowników" - napisała w sieci.

Już niedługo, bo we wrześniu 2024 roku na antenie TVP2 będzie można oglądać show prowadzone przez Barbarę Kurdej-Szatan. W programie będą obecne dwie drużyny - młodsza oraz starsza generacja. Uczestnicy będą odpowiadać na te same pytania, co ma na celu porównanie ich podejścia, a także sposobu na poradzenie sobie z tymi samymi problemami.

Barbara kurdej-Szatan wraca do "M jak miłość"?

Niedawno na temat powrotu Barbary Kurdej-Szatan do "M jak miłość" wypowiedział się informator portalu pudelek.pl. Okazuje się, że mimo tego, iż widzom bardzo podobała się jej postać, to w tym roku nie ma co liczyć na jej wielki powrót.

"Widzowie lubili jej postać, więc wszystko jest możliwe, ale na pewno nie w tym roku" - donosił niedawno informator Pudelka.

Z kolei sama zainteresowana w rozmowie z "Faktem" wyznała, że nie ma kontaktu z osobami zajmującymi się produkcją serialu.

"W ogóle nie mam kontaktu z produkcją, więc tutaj nigdy nie było żadnych rozmów. A o innych projektach nie będę na razie mówić, póki nie jestem na planie, bo po prostu na razie nie mam o czym mówić..." - stwierdziła gwiazda.

