Ojciec Żmudy Trzebiatowskiej znów pojechał po pijaku! Nie widzi problemu, chociaż przeprasza

Wójt Przechlewa, Andrzej Żmuda Trzebiatowski ponownie znalazł się w centrum skandalu! Po pijackim rajdzie autem 28 listopada 2025 r. doprowadził do kolizji i uciekł z miejsca zdarzenia! To ojciec wielkiej gwiazdy, Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Wójt ma już na koncie identyczny wypadek z ucieczką z miejsca zdarzenia włącznie, na swoim koncie, 10. lat temu został za to skazany i stracił na 3 lata prawo jazdy. Jaka teraz grozi mu kara? Jak wójt zareagował na pytania dziennikarzy?

"No co, otarcia samochodów i to wszystko"

Panie wójcie, co się wydarzyło?

- zapytał Andrzeja Żmudę Trzebiatowskiego dziennikarz brd24.pl.

No co, otarcia samochodów i to wszystko. Przepraszam za to, że po prostu pojechałem - nie powinno to się wydarzyć - pojechałem pod wpływem alkoholu

- wyjaśniał ojciec gwiazdy. Jednak jego mimika wyraźnie wskazywała, że nie jest skruszony, a sprawę próbuje bagatelizować.

"Ja nie pamiętam, naprawdę"

Czemu pan wsiadł za kółko, wiedząc, że to nie pierwszy raz? Powiedziałem już, przepraszam wszystkich, jeżeli kogoś zawiodłem, za to moje zachowanie. A dlaczego pan się oddalił z miejsca zdarzenia? Ja nie pamiętam tego, że się oddaliłem. Naprawdę.

W tym momencie wójt Przechlewa faktycznie wyglądał na przejętego. Pytanie, co spowodowało, że kierowca stracił pamięć? Czy "otarcia" samochodów spowodowały szok Żmudy Trzebiatowskiego?

Z tego co wiadomo, przy ulicy Młyńskiej został pan zatrzymany przez policję. Nie pamiętam, naprawdę. Panie wójcie, usłyszał pan dzisiaj zarzuty. Przyznaje się pan do winy? Jechałem samochodem, no przecież nie ukrywam tego

- wójt odpowiadał już poirytowany i wyraźnie chciał kończyć rozmowę.

"Ja uczciwie pracuję dla gminy"

Nie powinno to się wydarzyć, bardzo przepraszam. I co pan teraz zamierza? Mam na myśli tutaj dalsze piastowanie stanowiska. Nie wiem, czy będę miał wyrok skazujący. Ja uczciwie pracuję dla gminy, dla mieszkańców. Realizuję ich marzenia! Ale chyba zgodzi się pan, że włodarz nie powinien...? Zgadzam się, nie powinno być takiej sytuacji i nie było już od dłuższego czasu. Czyli do dymisji nie zamierza się pan podać?

- na to pytanie odpowiedź już nie padła. Ojciec Marty Żmudy Trzebiatowskiej uśmiechnął się i odszedł - zobacz TO wszystko w naszej galerii zdjęć!

Jaka kara czeka wójta Przechlewa?

Sytuacja z 28 listopada 2025 r. to prawdziwe deja vu. Równo 10 lat temu Andrzej Żmuda Trzebiatowski, wójt gminy Przechlewo został skazany za spowodowanie wypadku po pijanemu i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Ojciec gwiazdy uderzył po pijaku w inne auto i uciekł z miejsca zdarzenia. Został wówczas skazany przez sąd rejonowy w Człuchowie na 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 5 tys. zł grzywny i tysiąc złotych nawiązki na cele charytatywne. Ja będzie tym razem?

Sonda Czy uważasz, że gwiazdy powinny być karane tak samo jak normalni śmiertelnicy? Oczywiście! Tak, ale mają taką kasę, że zawsze się wybronią Nie