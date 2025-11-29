Pilne! Ojciec Żmudy Trzebiatowskiej po pijaku spowodował kolizję! To recydywa!

Wójt Przechlewa, Andrzej Żmuda Trzebiatowski znowu w centrum skandalu! Po pijackim rajdzie samochodem 28 listopada 2025 roku doprowadził do kolizji i uciekł z miejsca zdarzenia! To ojciec wielkiej gwiazdy, Marty Żmudy Trzebiatowskiej! Wójt ma już na koncie identyczny wypadek z ucieczką na swoim koncie, 10. lat temu został za to skazany i stracił prawo jazdy. Poznaj szczegóły.

28 listopada 2025 roku, w Przechlewie na ul. Dworcowej doszło do groźnego zderzenia volkswagena z busem. Osobówka zjechała na przeciwny pas i uderzyła w auto jadące z naprzeciwka, po czym kierowca… uciekł. Policja szybko ustaliła sprawcę i zatrzymała go. Okazało się, że za kierownicą siedział wójt Przechlewa, Andrzej Żmuda Trzebiatowski, prywatnie ojciec znanej aktorki. Według ustaleń mundurowych samorządowiec był nietrzeźwy.

Ktoś próbował ukryć auto wójta?

Na miejscu pracowali strażacy z OSP Przechlewo, którzy jako pierwsi poinformowali o zdarzeniu na swoim profilu. Opublikowali zdjęcia z miejsca kolizji, lecz zamieścili jedynie fotografię pojazdu poszkodowanego kierowcy busa. Samochodu sprawcy nie pokazali, co szybko wzbudziło ciekawość mieszkańców.

Lokalne media nie pozostawiły jednak wątpliwości. Radio Weekend FM ustaliło, że uszkodzony volkswagen należał właśnie do wójta, a zatrzymanym 63-latkiem był Andrzej Żmuda Trzebiatowski. To nie pierwszy raz, kiedy ma kłopoty za jazdę po alkoholu. Wcześniej również został skazany za spowodowanie kolizji pod wpływem i także wtedy uciekł z miejsca zdarzenia.

Portal brd24.pl zapytał wójta Przechlewa, co tak naprawdę się wydarzyło. Andrzej Żmuda Trzebiatowski nie widzi większego problemu. 

Po prostu otarcie samochodów i to wszystko. 

Jak długo ojciec gwiazdy będzie jeszcze wójtem?

Nowy incydent ponownie podgrzał atmosferę w gminie. Mieszkańcy pytają, jak długo ich włodarz będzie unikać konsekwencji, a lokalne władze muszą zmierzyć się z kolejnym kryzysem wizerunkowym. A do tego jest t bardzo niebezpieczne dla lokalnej społeczności.

10. lat temu ojciec Żmudy Trzebiatowskiej miał już identyczne zdarzenie, za jazdę po pijanemu został skazany. Wójt gminy Przechlewo na Pomorzu, 20 lipca 2015 r. uderzył po pijaku w inne auto i uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany wezwał policję. Wójta na miejsce wypadku przywieźli znajomi poszkodowanego. Ojciec aktorki oferował wówczas poszkodowanemu 15 tysięcy złotych za nowy samochód, zadzwonił nawet na policję i próbował odwołać patrol.

Mówi większy z Przechlewa

- przedstawił się wówczas dyżurnemu. Policjanci nie chcieli z nim rozmawiać. Sprawa trafiła do sądu, wójt usłyszał wyrok. Trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 5 tys. zł grzywny i tysiąc złotych nawiązki na cele charytatywne - to kara, jaką Sąd Rejonowy w Człuchowie nałożył na Żmudę Trzebiatowskiego.

Jaka kara czeka wójta za recydywę? Będziemy informowali na bieżąco. 

