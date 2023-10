Okropne morderstwo i... Julia Wieniawa. Powalające doniesienia! O tej zbrodni mówiła cała Polska

Julia Wieniawa pojawi się w drugim odcinku szóstego sezonu serialu kryminalnego "Opowiem Ci o zbrodni", w którym Przemysław Piotrowski powróci do sprawy z Rakowisk, gdzie para 18-latków zamordowała rodziców chłopaka. W rolę Zuzanny wciela się Julia Wieniawa, Kamila zaś gra Oskar Rybaczek. To jedna z najkrwawszych i głośnych spraw, a zarazem niezrozumiałych, na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. - Moja sprawa dotyczy zbrodni w Rakowiskach, gdzie para osiemnastolatków, Zuzanna i Kamil, mordują rodziców chłopaka. Bardzo straszna, brutalna, niewiarygodna wręcz zbrodnia. Ci młodzi ludzie pochodzili z dobrych domów, zwłaszcza Kamil, którego rodzice zostali zamordowani przez niego i jego partnerkę. Można zrozumieć, gdy dochodzi do zbrodni, ojco- czy matkobójstwa, kiedy mówimy o jakiejś rodzinie skrajnie patologicznej. Natomiast to była rodzina wzorcowa. Fakt, że zaplanowali to wszystko i zrobili to w tak brutalny sposób, nie mieści mi się w głowie. Mało tego, tak naprawdę to dziewczyna, Zuzanna wpłynęła na Kamila i zachęciła go do zamordowania jego rodziców – mówi Przemysław Piotrowski.

"Osiemnastoletnia poetka Zuzanna i jej chłopak Kamil znają się ze szkoły, jednak rodzice chłopaka nie akceptują ich związku, co ma stać się przyczyną następujących później zdarzeń. Tak oto 13 grudnia 2014 para w sposób niezwykle brutalny morduje rodziców Kamila, zadając im kilkadziesiąt ciosów nożem. Przybyli na miejsce zbrodni policjanci podkreślali, że nigdy wcześniej nie spotkali się z tak brutalnym zabójstwem", czytamy w opisie odcinka. W rolę młodych oprawców wcielą się: Julia Wieniawa i Oskar Rybaczek.

- Wzięłam udział w „Opowiem Ci o zbrodni”, ponieważ zaciekawiła mnie formuła tej produkcji. Dodatkowo sprawa, którą porusza Przemysław Piotrowski, ponownie zmroziła mi krew w żyłach. Pamiętam tę historię. Kiedy o niej mówiono, byłam niewiele młodsza od sprawców i było to dla mnie niewyobrażalne, jak można posunąć się do tak drastycznego czynu. Wcielając się w Zuzannę, mogłam spróbować zrozumieć jej motywy. Pomimo poznania wielu szczegółów dotyczących tej sprawy, nadal jest ona dla mnie niewyobrażalna – mówi Julia Wieniawa grająca w inscenizacjach Zuzannę.

- „Opowiem Ci o zbrodni” jest naprawdę wyjątkowym formatem, przy którym pracują nie tylko aktorzy, lecz i wybitni pisarze. W odcinku, w którym gram, poruszamy sprawę brutalnego morderstwa popełnionego przez parę osiemnastolatków. Pomimo poważnej tematyki był to jeden z fajniejszych planów, na jakich byłem. Praca z Julką, Filipem oraz reżyserem i całą ekipą była dla mnie ogromną przyjemnością - dodaje Oskar Rybaczek.

