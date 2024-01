Okrutne, co partner zrobił Marcelinie Zawadzkiej! To nie był jeden raz

Marcelina Zawadzka ostatnio nie ma powodów do narzekań. Zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Prezenterka Polsatu prowadzi trzecią edycję programu "Farma". Pierwszy odcinek wyemitowany został w poniedziałek, 8 stycznia. Z kolei w sierpniu 2023 roku Marcelina Zawadzka zaręczyła się ze swoim ukochanym. Zanim Miss Polonia z 2011 roku związała się z niemieckim biznesmenem, jej życie wcale nie było usłane różami. Jak zdradziła prezenterka Polsatu w rozmowie z Pomponikiem, jeden z jej byłych partnerów miał ją zdradzać. I to nie jeden raz! To musiało być dla Marceliny Zawadzkiej okrutne doświadczenie. - Bardzo mnie to moralnie zawiodło. Jak ktoś może tak oszukiwać przez cały czas trwania swojego związku? - mówiła gwiazda telewizji Polsat w rozmowie z Pomponikiem. Na szczęście trudne chwile Marcelina Zawadzka ma już za sobą. Teraz wszyscy czekają na jej ślub z Maxem Gloecknerem i kolejne programy z udziałem Miss Polonia 2011.

