"Farma 3". Kim są uczestniczki show Polsatu? Zawodniczka MMA, barberka, bizneswoman, stylistka, studentka i inne

Po dwóch udanych edycjach program "Farma" wkracza w nowy wymiar. Emisja pierwszego odcinka trzeciej edycji show zaplanowana jest na 8 stycznia. Program "Farma" zacznie się o godz. 20 w telewizji Polsat. Dobór uczestniczek show robi wrażenie. Wśród nich znalazła się m.in. 32-letnia zawodniczka MMA Magdalena Żuchowska. " Typ sportowca, który sięga po główne trofeum ciężką pracą. I po to właśnie zgłosiła się do programu"; "Nie boi się mówić to, co myśli. Jest świadoma swojej wartości i chętnie podejmuje wyzwania" - czytamy na stronie telewizji Polsat. Pozostałe uczestniczki programu "Farma" także mają ciekawe życiorysy. 31-letnia Amaqnda Bokisz jest barberką, Marta Suwińska (33 l.) - właścicielką firmy kosmetycznej, Daria Borkowska (28 l.) - stylistką paznokci, Małgorzata Mikulska (40 l.) - właścicielką salonu fryzjerskiego, Renata Zalewska (49 l.) - właścicielką firmy drobiarskiej, Kalina Rolak (25 l.) - studentką aktorstwa i kryminologii. a Angelika Kałużna (25 l.)- pracowniczką logistyczną.

Program "Farma" w telewizji Polsat. O co tam chodzi?

Program "Farma" to jeden z oryginalniejszych formatów w polskiej telewizji. O co tam chodzi? "Udział w reality show oznacza życie w trudnych warunkach, realizację wymagających zadań oraz rywalizację z pozostałymi mieszkańcami domu. Stawką jest tytuł Super Farmera i nagroda pieniężna" - czytamy na stronie Polsatu. W programie osoby wyłonione z castingu przeprowadzają się na czas nagrań do gospodarstwa rolnego pozbawionego mediów oraz innych udogodnień. Podczas pobytu na tytułowej farmie opiekują się zwierzętami (m.in. krowami, kozami gęsiami i kurami), uprawiają warzywa i owoce, które potem jedzą, i wykonują inne prace charakterystyczne dla ludzi żyjących na wsi.

