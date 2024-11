Podłość! Okrutne, co stało się z psem byłej gwiazdy TVP i TVN! Trzeba było gnać na pogotowie weterynaryjne

To historia jak z filmu kryminalnego! Niestety, wydarzyła się naprawdę. Była gwiazda TVP i TVN, a także naczelna krytyczka polskich celebrytów Karolina Korwin-Piotrowska opisała, co stało się z jej psem. To naprawdę okrutne! Wygląda na to, że ktoś otruł czworonoga. Trzeba było gnać do weterynarza. Co za podłość!