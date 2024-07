Olek Sikora wystąpi w "Twoja twarz brzmi znajomo". Tak śpiewa! 10 lat temu nagrał piosenkę. Mamy wideo

Udział Aleksandra Sikory w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" to wielkie zaskoczenie. Polska zna go przecież jako sympatycznego prezentera i konferansjera. Tymczasem w show Polsatu będzie musiał śpiewać. Ale okazuje się, że Olek Sikora potrafi to robić. Już 10 lat temu próbował swoich sił w branży muzycznej. Nagrał wtedy piosenkę i teledysk. Dotarliśmy do tego nagrania!