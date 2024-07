Tylko u nas Twoja Twarz Brzmi znajomo! Wysypał się worek z nazwiskami uczestników! To wielkie gwiazdy

Sąsiadka mówi, co działo się przed śmiercią Moniki. Kobieta wyjawiła prawdę

W nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawią się wielkie nazwiska! Na liście znajdziecie kilka zaskoczeń, jak choćby wyrzucony ze śniadaniówki TVP gwiazdor. Ale zacznijmy od pierwszej uczestniczki show Polsatu, której nazwisko stacja już oficjalnie podała.

Patrycja Kazadi, bo to ona jest tą szczęściarą, już pochwaliła się nawet na swoim profilu na Instagramie zdjęciami z "gipsową twarzą". Gwiazda na krótkim filmiku pokazuje, jak przygotowywany jest odlew maski, z którą wystąpi przed kamerami w jesiennej edycji rozśpiewanego show. Ale to dopiero początek obłędnej listy nazwisk gwiazd, które też zmierzą się w nowej edycji TTBZ!

Aleksander Sikora niedawno stracił pracę w śniadaniówce TVP. Ale to właśnie on już znalazł swoje miejsce w jesiennej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Nazwisko Sikory jest sporym zaskoczeniem dla wszystkich. Fanów "Pytania na śniadanie" na pewno ucieszy informacja, że po zwolnieniu z TVP będzie śpiewał w Polsacie.

Aż dwie gwiazdy "M jak miłość"!

A to jeszcze nie koniec, kolejne nazwiska gwiazd też robią spore wrażenie. W rozśpiewanym show Polsatu wystąpią aż dwie gwiazdy "M jak miłość". Jedną z nich jest Joanna Osyda, która grała Jankę Bufford, a drugą Barbara Wypych, uwielbiania przez widzów serialowa policjantka Sonia. Wypych zagrała także wielką rolę Andzi w "Stuleciu Winnych". Myślicie, że to już koniec wielkich nazwisk? W żadnym razie!

Szałową listę nazwisk nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zamykają: wokalistka, której nie trzeba nikomu przedstawiać Reni Jusis, Bartek Wrona z niedawno reaktywowanego zespołu zespoły Just5, Damian Kret - gwiazdor polsatowskiego serialu "Bracia" i znany z show "Must be the music" młodziutki Kuba Szyperski.

Warto przypomnieć, że w jury polsatowskiego show zasiądą na pewno: wokalistka Justyna Steczkowska i znany szerokiej publiczności gwiazdor "Tańca z gwiazdami"Stefano Terrazzino.

Trzeba przyznać, że nowi uczestnicy śpiewającego show Polsatu to dla fanów "Twoja twarz brzmi znajomo" lista marzeń. Już od samego czytania listy nazwisk może zakręcić się w głowie. Aż miło pomyśleć, że nadchodzi jesień, a wraz z nią nowa edycja "Twoja twarz brzmi znajomo", prawda?

