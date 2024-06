Wielkie zmiany w "Twoja twoja twarz brzmi znajomo". Justyna Steczkowska jurorką. Będzie też nowa... prowadząca

Choć do rozpoczęcia kolejnej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zostało sporo czasu, to show Polsatu już wzbudza wielkie emocje. Wszystko za sprawą zmian personalnych w formacie. Najpierw swoje pożegnanie z programem ogłosił Maciej Dowbor, prowadzący związany z show od początku jego emisji w Polsce. Następnie Polsat ogłosił, że żegna się z Robertem Janowskim, który wg plotek jesienią ma powrócić do TVP. Do tego władze stacji zadecydowały o ponownym rozszerzeniu składu jurorskiego do czterech osób. Teraz docierają do nas kolejne informacje.

Steczkowska i Terrazzino w jury TTBZ?

Jak podał Pomponik, a potwierdziły Wirtualne Media do Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego, którzy pozostają w jury, dołączyć ma Justyna Steczkowska. Z kolei ShowNews podał za swoim informatorem, że czwartym jurorem ma zostać Stefano Terrazzino. Ta informacja na razie nie została potwierdzona przez stację, ale znakomite występy Włocha w dotychczasowych dwóch edycjach, a także jego otwartość i empatia sprawiają, że wydaje się świetnym kandydatem do tej roli.

Kto zajmie miejsce Macieja Dowbora?

Po odejściu Macieja Dowbora potrzebny będzie nowy współprowadzący program. Według ustaleń Wirtualnych Mediów do Maćka Rocka ma dołączyć kobieta. Nie ujawniono dotychczas nazwiska nowej prowadzącej. Wciąż trwają także rozmowy z uczestnikami 21. edycji TTBZ. Nowy sezon startuje we wrześniu, a zdjęcia mają być realizowane latem. O szczegółach będziemy informować.

Stefano Terrazzino oczarował Gąsowskiego w Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi!