Wielkie zmiany w jury The voice of Poland! Wygadała się wielka gwiazda

Zamiana miejsc w The voice of Poland?

„The Voice of Poland” to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku, teraz doczekaliśmy się już 15. edycji. Poz zmianach w TVP pojawiły się oczywiście plotki na temat programu, ale na szczęście, wszystko jest ok. Przeprowadzono już castingi, a to oznacza, że „The Voice of Poland” wraca na antenę. Kto zasiądzie w fotelach jurorów? Tu czekają nas zmiany.

Szpak i Kwiatkowski dołączą do 15. edycji "The voice of Poland"?

Przypomnijmy, że w ostatniej odsłonie programu w jury „The Voice of Poland” zasiadali: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk, Tomson i Baron. Tym razem wśród wielkich nazwisk mamy zobaczyć Kubę Badacha, Dawida Kwiatkowskiego czy Michała Szpaka. Te informacje podał "Fakt", inne media dalej tropią, jakie gwiazdy dołączą do talent show. Okazuje się, że jedna z gwiazd, o udziale, których marzą fani, tego nie wyklucza!

Natalia Szroeder, bo o tej wokalistce tu mowa kilka lat temu przyznawała, że dostała ofertę trenerki w "The voice of Poland". Czy sprawa powróciła i zobaczymy ją w fotelu jurorki w 15. sezonie show?

Szroeder zaprasza na kawę

- To jest bardzo szeroki temat. Musimy pójść na kawę, to wtedy ci powiem, co o tym myślę. Ja dostawałam już propozycje do tego programu. Składają się na to różne czynniki, kwestia zajętości, terminów. Nie mogę za dużo mówić, to są kuluarowe rozmowy i chyba nie powinnam na ten temat rozmawiać – powiedziała Szroeder dziennikarzowi "Kozaczek.pl". Gwiazda roześmiała się, kiedy usłyszała pytanie, "czy rozmowy trwają?"

- Nie mogę chyba mówić o takich rzeczach – odpowiedziała gwiazda.

Jak podsumowuje temat portal "ShowNews.pl", w nowej edycji "The voice of Poland" mówi się także o zmianie prowadzących. Według „Świata gwiazd” gospodarzami hitowego talent show mieliby być Paulina Chylewska i Maciej Dowbor. Jak dotąd TVP nie wydało oficjalnego komunikatu w powyższych kwestiach. Kto zasiądzie w jury i poprowadzi 15. edycję programu przekonamy się jesienią. A i tak najważniejsi są utalentowani uczestnicy, prawda?

