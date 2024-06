Co za wstyd! Publiczna awantura gwiazd Sanatorium miłości. Grubo!

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Koszmarna awantura gwiazd Sanatorium miłości

Andrzej Nowak w "Sanatorium miłości" szczęścia nie znalazł. Kuracjusz "smalił cholewki" do Teodozji, ale ona wybrała Ryszarda. Jak się okazuje, Andrzej zniósł to fatalnie i do dziś nosi w sobie sporo żalu oraz złości. Tym razem zdecydował się zaatakować "Bogu ducha winną" Elżbietę. I doszło do publicznej pyskówki!

Po zakończeniu "Sanatorium miłości" Elżbieta postanowiła spróbować szczęścia w innym reality show. Odważna kobieta zastanawia się nad udziałem w „The Voice Senior”. W jednym z wywiadów gwiazda "Sanatorium miłości" wyznała, że śpiewanie to jej pasja i chciałaby spróbować swoich sił. I właśnie tego nie zniósł dobrze Andrzej, kolega Eli z 6. turnusu.

Andrzej o Elżbiecie: "To kpina!"

- Nie potrafi dobrze się wysłowić!!! A śpiewanie, chyba kolejna kpina!!! Z Obywateli RP - uderzył mocno w Elżbietę Andrzej Nowak.

Wypowiedź Andrzeja natychmiast odbiła się szerokim echem w sieci. Nowak nie był ulubieńcem widzów. Wysoki mężczyzna, z bogatym życiowym doświadczeniem i męskim głosem budził skrajne uczucia. Jak widać gwiazdor "Sanatorium miłości" postanowił te emocje podsycać. Maria Luiza stanęła w obronie Elżbiety i zaapelowała do Andrzeja pod jego postem.

- Andrzeju nie mogę uwierzyć, że tak napisałeś. Uważam, że Ela jest naprawdę elokwentną kobietą i to udowodniła w SM . Co do śpiewu, to każdy ma szansę spełniać swoje marzenia. Elu kibicuję Ci całym serduchem.

Elżbieta o Andrzeju: "Celebryto za dychę"

W końcu na zaczepkę Andrzeja z "Sanatorium miłości" odpowiedziała sama Elżbieta. Trzeba przyznać, że nie hamowała się.

- Panie Nowak. Popularność uderza ci do głowy, parę razy pokazał się w TV i proszę, jaki znawca talentów. Nie tobie oceniać mój głos… Celebryto za dychę. Jednak pamiętaj ,że ci, co się jąkają, najpiękniej śpiewają.

