To koniec Zenka Martyniuka? Widzowie TVP chcą Dody i... Nazwiska zaskakują! Badania mówią jasno

Sanah, Doda i Edyta Górniak ponownie na festiwalu w Opolu?

Dyrektor Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, tuż po objęciu rządów na Woronicza zapowiedział, że zamierza odświeżyć festiwal w Opolu. - Na początek chcemy przywrócić blask festiwalowi w Opolu, który znów musi się stać świętem polskiej piosenki. Zobaczymy wielkich artystów, którzy przez ostatnie lata nie chcieli mieć z TVP nic wspólnego. Ten festiwal będzie łączył, a nie dzielił - powiedział Sygut w wywiadzie dla "Polityki". To mu się udało. Tegoroczny festiwal zachwycał, choć według widzów zabrakło kilku gwiazd, które opolska publiczność kocha - z Marylą Rodowicz czy Edytą Górniak na czele.

NIE PRZEGAP: Wielki sukces festiwalu w Opolu. Nowy prezes Telewizji Polskiej komentuje

"Super Express" postanowił sprawdzić, jakie gwiazdy widzowie chcieliby zobaczyć na festiwalu w Opolu w przyszłym roku. Badanie, na nasze zamówienie, zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 5-6.06.2024 roku metodą CAWI na próbie 1031 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+.

Kogo chcą zobaczyć widzowie TVP w Opolu?

Najwięcej, bo aż 36% głosów zebrała młoda wokalistka Sanah, która podczas swoich tras koncertowych wypełnia stadiony i wypuszcza hit za hitem. Na drugim miejscu uplasowała się Doda, która wiele razy udowodniła, że na opolskiej scenie potrafi zrobić wielkie show. Otrzymała 28% głosów. Fani festiwalu chcieliby też, żeby na scenę powróciły takie gwiazdy jak Halina Frąckowiak (23%) i Irena Santor (20 %), choć ta druga oficjalnie zakończyła już karierę sceniczną. ZOBACZ: Przełomowa decyzja Ireny Santor! To KONIEC! Fani w rozpaczy

Aż 16% widzów chce, by w Opolu znów wystąpiła Edyta Górniak. Warto wspomnieć, że Opole to rodzinne miasto naszej diwy, a na opolską scenę zakradała się już za czasów szkolnych.

15% widzów pragnie, by do Opola znów zawitała Maryla Rodowicz, która jest prawdziwą królową festiwalu. Jakiegokolwiek innego artystę w Opolu chciałoby wskazać zaledwie 9% ankietowanych, co oznacza, że powyższe nazwiska są dla widzów najważniejsze.

Koniec Zenka Martyniuka w Telewizji Polskiej

Najmniej głosów otrzymał Zenek Martyniuk. Dyrektor TVP nie ukrywa zresztą, że czas artysty disco polo w telewizji już się skończył.

- Ta telewizja przez ostatnie lata miała twarz Zenona Martyniuka, co też nie było przypadkowe i co wielu ludzi oburzało. To się zmieni. Do TVP wrócą artyści o nieco innej wrażliwości muzycznej - powiedział Tomasz Sygut na początku roku.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec ery Zenka Martyniuka w TVP. Dyrektor Tomasz Sygut zapowiada wielkie zmiany. Wiadomo, co z festiwalem w Opolu i kabaretami