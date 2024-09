Nie doczekał kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"! Zwłoki były w hotelu. Cezary Olszewski tajemnicę zabrał do grobu

Olga Bończyk i Marcin Zaprawa jako pierwsi pożegnali się z najnowszą edycją show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W drugim odcinku show para zdobyła 23 punkty. 56-letnia aktorka i wokalistka odpadła z programu "TzG". W rozmowie z nami wyjawiła jednak, że jest szansa, by mogła się tam znowu pojawić.

Olga Bończyk pojawi się w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"

Olga Bończyk po ostatnim odcinku zgodziła się na rozmowę z nami. W trakcie wywiadu aktorka i wokalistka opowiadała, jak czuje się po usłyszeniu werdyktu. Gwiazda przyznała, że dziękuje stacji Polsat za możliwość udział w takim programie oraz wyjawiła, że była to dla niej ogromna przygoda.

Olgę zapytaliśmy również o to czy pojawiłaby by się w show ponownie, gdyby produkcja przygotowała jakiś odcinek specjalny lub Bończyk miałaby zaśpiewać z orkiestrą. Okazuje się, że odpowiedź jest jednoznaczna. Gwiazda jest otwarta na takie zaproszenie.

- Jeśli dostanę taką propozycję to z przyjemnością - powiedziała "Super Expressowi" Olga Bończyk.

W rozmowę wtrącił się również taneczny partner Olgi Bończyk, który przyznał, że warto, jest ponownie zaprosić ją do "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami".

- Warto! - przyznał Marcin Zaprawa.

Kto wystąpi w 3. odcinku "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"?

Rywalizacja toczy się o nagrody pieniężne oraz prestiżową Kryształową Kulę. W niedzielę od godz. 19:55 w Polsacie w 3. odcinku "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" pojawią się: Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Filip Lato i Julia Suryś, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Natalia Nykiel i Jacek Jeschke, Anna Maria Sieklucka i Michał Kassin, Michał Meyer i Klaudia Rąba, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Piotr Świerczewski i Iza Skierska oraz Rafał Zawierucha i Daria Syta.

