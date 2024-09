Olga Bończyk i Marcin Zaprawa jako pierwsi pożegnali się z jesienną edycją show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W drugim odcinku show para zdobyła jedynie 23 punkty. 56-letnia aktorka i piosenkarka ostatecznie odpadła z programu "TzG". W rozmowie z nami wyjawiła, jak się czuje oraz czy podobał jej się udział w programie.

Zobacz też: Rafał Maserak ujawnił romans Maffashion i Michaela Danilczuka? Szokujące słowa

W rozmowie z nami gwiazda wyznała, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" był dla niej niesamowitym doświadczeniem. Artystka uwielbiała trenować oraz przygotowywać się do show na żywo. Niestety nie dano jej dłużej cieszyć się tą przygodą.

"Ja już dawno zakończyłam w swojej głowie wyścigi, na to kto jest lepszy, kto jest gorszy, że się dostaje ocenę lepszą lub gorszą. Naprawdę nam takie poczucie, że to był fajny czas. Potańczyłam sobie, poćwiczyłam sobie, trochę schudłam, poznałam fantastycznych ludzi. Mam takie poczucie, że to naprawdę nie był dla mnie stracony czas i będę mogła naprawdę sobie zostawić w sercu najpiękniejsze chwile, bo naprawdę spotkałam tutaj cudownych ludzi, a Marcin i jego cudowna partnerka Ola stali się dla mnie takimi aniołami stróżami, którzy mnie dopingowali i wspierali przez ten czas i sprawili, że uwierzyłam, że potrafię zatańczyć jakieś poważniejsze kroki niż tylko tam... Jestem szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i jestem naprawdę bardzo wdzięczna" - wyznała "Super Expressowi" Olga Bończyk.