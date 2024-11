Oliwia Bieniuk kusi w powycinanej sukience. Tak wyszła na czerwony dywan. Co na to tata?

Ewa Chodakowska, Maffashion, czyli Julia Kuczyńska i Joanna Racewicz to tylko kilka spośród mnóstwa gwiazd, które pojawiły się na gali zorganizowanej przez pismo "Viva!". Znani i lubiani przyszli, by odebrać nagrody dla ludzi, którzy zasłużyli się społecznie. Gala Viva! People Power przyciągnęła sporo celebrytów. Na czerwonym dywanie nie zabrakło Agnieszki Dygant, Małgorzaty Rozenek-Majdan czy Oliwii Bieniuk. Panie pokazały się od najlepszej strony.

Zobacz także: Chodakowska w malutkiej mini i z trenem, którym zamiatała podłogę, złota Maffashion, Racewicz w czerni. Mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie

Oliwia Bieniuk w październiku tego roku skończyła 22 lata. Córka byłego piłkarza i bardzo lubianej w Polsce aktorki udziela się w show-biznesie i w sieci. Jej instagramowe konto ma 306 tys. obserwatorów. Młoda celebrytka chętnie podejmuje współprace z różnymi markami, pracując na własne imię. Pomimo tego wciąż porównywana jest do słynnej mamy. Nic dziwnego, jest do niej naprawdę podobna.

Nie wierzycie? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia. Bieniuk pojawiła się na gali Viva! People Power, gdzie rozdano nagrody w kilku kategoriach.

VIVA! People Power to nie tylko plebiscyt – to wielkie święto wyjątkowych osób i ich niezwykłych inicjatyw. (...) Na scenie VIVA! People Power rozbłysły nie tylko nagrody, ale również wyjątkowe historie ludzi, których pasja, talent i determinacja zasługują na największe uznanie. Wśród gości gali znaleźli się zarówno finaliści plebiscytu, jak i znani artyści, aktorzy i aktywiści, którzy swoją obecnością wsparli ideę doceniania tego, co naprawdę istotne. Głosowanie odbywa się w ośmiu inspirujących kategoriach, takich jak Wizjoner, Człowiek dla planety czy Nowy głos, pokazując, że w każdym obszarze życia jest miejsce na pozytywną zmianę i sukces - czytamy na internetowej stronie pisma.