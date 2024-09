Oliwia Bieniuk w ostatnim czasie ma pełne ręce roboty. Młoda gwiazdka nie tylko studiuje aktorstwo na prywatnej uczelni, Warszawskiej Szkole Filmowej, ale również gra w serialach czy deskach teatrów. Młoda gwiazdka regularnie publikuje też posty w swoich mediach społecznościowych, a także ogłasza coraz to nowsze współprace z markami odzieżowymi czy kosmetycznymi. Niedawno postanowiła zrobić sobie krótki urlop. Poleciała do Dubaju.

Najnowsze publikacje Oliwii Bieniuk nie pozostawiają wątpliwości. Gwiazdka poleciała do Dubaju. Okazuje się, że nie jest tam sama. Poza granicami Polski bawi się w towarzystwie ukochanego.

Bieniuk podzieliła się bowiem w sieci prywatną fotografią z chłopakiem. Para zapozowała przed lustrem w windzie. Celebrytka obejmowała mężczyznę, a on położył rękę na jej talii. Tożsamość chłopaka nie została jednak ujawniona.

Na kolejnych kadrach widać Oliwię jak pręży się przed lustrem w kusym czerwonym bikini. Na innych zdjęciach celebrytka przyjmuje coraz bardziej wygięte pozy.

W sieci pojawiła się informacja, że Oliwia oraz jej chłopak poznali się w Chałupach, gdzie każdego roku aspirująca aktorka spędzała wakacje z rodziną. Niedawno na jaw wyszło, że połączyła ich wspólna pasja - sporty wodne. Według informacji, które podaje portal shownews.pl Jarosław nie poznał jeszcze wybranka córki. Okazuje się, że babcia Oliwii wie więcej o jej chłopaku niż jej ojciec.

- Mówię do niej: "Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?". Odpowiedziała mi: "Oj babciu, bo nie było okazji". Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak. Powiedziałam do niej: “Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście - powiedziała Krystyna Przybylska w wywiadzie dla shownews.pl.