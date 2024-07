Oliwia Bieniuk chłopak. Wygadała się babcia

Oliwia Bieniuk - w przeciwieństwie do będących w podobnym wieku koleżanek z polskiego show-biznesu - niezbyt chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. O tym, że córka Anny Przybylskiej ma chłopaka, wygadała się... jej babcia, która rozmawiała z portalem Shownews.pl. - Mówię do niej: "Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?". Odpowiedziała mi: "Oj babciu, bo nie było okazji". Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak. Powiedziałam do niej: "Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście" - relacjonowała przebieg rozmowy z wnuczką pani Krystyna Przybylska. Od tamtej sytuacji minęło wiele miesięcy. Podejrzewamy, że babcia już poznała chłopaka córki Anny Przybylskiej. Później nawet Oliwia Bieniuk wrzuciła zdjęcie z partnerem do sieci, tyle że... stał on tyłem do obiektywu.

Zobacz naszą galerię pod artykułem: Oliwia Bieniuk - córka Ani Przybylskiej idzie w ślady mamy

Znudzona córka Anny Przybylskiej czeka na chłopaka

Ostatnio głośno o córce Anny Przybylskiej było po tym, gdy mistrzowsko odpowiedziała internautce, która pytała, czy Oliwia Bieniuk jest w ciąży. - Tak, z Tobą - wypaliła młoda aktorka. Teraz córka Anny Przybylskiej znów zaprezentowała zdrowy dystans do świata. Celebrytka niedawno wraz ze swoim chłopakiem wybrała się do Japonii. Na brak atrakcji w Kraju Kwitnącej Wiśni narzekać nie można. Jedną z nich są sklepy, w których kupić można niemal wszystko, co się wymarzy. Najwyraźniej zakupowy szał dopadł partnera Oliwii Bieniuk. Aktorka bowiem wrzuciła na relację na Instagramie fotkę, na której widać, jak zniecierpliwiona siedzi na ławce ze znudzoną miną. W tym wypadku jednak najważniejszy jest podpis pod zdjęciem. "POV: robisz szybciej zakupy od swojego chłopaka" - czytamy we wpisie córki Anny Przybylskiej. Oj, to się dziewczyna naczekała. A mówią, że to mężczyźni muszą czekać na kobiety buszujące po sklepach...

Sonda Oliwia Bieniuk jest podobna do swojej mamy? TAK NIE