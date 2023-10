Oliwia Bieniuk ma chłopaka! Babcia się wygadała. Mocno niekomfortowa sytuacja

Oliwia Bieniuk poszła w ślady Anny Przybylskiej

Oliwia Bieniuk niedawno skończyła 21 lat. Dziewczyna poszła w ślady mamy i zdecydowała się zostać aktorką. Córka Anny Przybylskiej studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Młoda artystka dostała także rolę w serialu "Gliniarze". Mimo talentu i urody Oliwia Bieniuk zmagała się z problemem niskiego poczucia wartości. W niedawnej rozmowie z magazynem "Viva", dziennikarka prowadząca wywiad z córką Anny Przybylskiej podkreśliła, że Oliwia Bieniuk aktorstwo ma w genach, a do tego jest bardzo ładna. - Nie zawsze tak uważałam, nikomu nie mówiłam, że jestem najpiękniejsza i że mogę wszystko. Zawsze miałam z tym problem i dalej go mam. Walczę z tym - wyjawiła młoda aktorka, która raczej oszczędnie opowiada o swoich związkach z mężczyznami. Bardziej rozmowna w tej kwestii okazała się babcia Oliwii - Krystyna Przybylska. W rozmowie z Shownews.pl wygadała się na temat nowego chłopaka wnuczki.

Babcia Oliwii Bieniuk nie poznała jej chłopaka. Krystyna Przybylska się wygadała

Okazało się, że pani Krystyna ciągle nie poznała sympatii Oliwii Bieniuk. To musi być dla niej mocno niekomfortowa sytuacja. - Mówię do niej: "Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?". Odpowiedziała mi: "Oj babciu, bo nie było okazji". Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak. Powiedziałam do niej: "Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście" - mówiła Krystyna Przybylska, która jest dobrej myśli, jeśli chodzi o wnuczkę. - Trzymam kciuki, żeby jej się to ułożyło. Wspieram ją tak, jak wspierałam Anię. Wspieram ją w postanowieniach i realizacji marzeń. Wybrała aktorstwo, ale widzę, że jej to służy. To jest ważne, bo gdyby szła tam na siłę, bo ktoś jej kazał, byłoby to nieciekawie - podkreśliła babcia Oliwii Bieniuk i mama Anny Przybylskiej.

