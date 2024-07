Co on bredzi?! Kuba Wojewódzki wypisuje, że syn Ani Przybylskiej to brat Maty! Nawet Oliwia Bieniuk zareagowała

Kuba Wojewódzki nieustannie próbuje zwrócić na siebie uwagę. Tym razem wykorzystał do tego Szymona Bieniuka, czyli syna Anny Przybylskiej. Samozwańczy król TVN spotkał chłopaka podczas Open'er Festival 2024 i wypisuje, że... syn Ani Przybylskiej to brat Maty! Co on bredzi?! Na słowa Wojewódzkiego zareagowała nawet Oliwia Bieniuk, siostra Szymona.