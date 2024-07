Oliwia Bieniuk szaleje na festiwalu. Jej stylizacja nie pozostawia wiele wyobraźni

Odmieniony Tomasz Kot z piękną żoną przyłapani na zakupach. Aż nam zaimponowali tym, co zrobili! Zdjęcia

Oliwia Bieniuk w polskim show-biznesie jest nie od dziś. Wschodząca gwiazda na swoim koncie ma już udział w "Tańcu z gwiazdami", a także występy w serialu "Gliniarze". W mediach społecznościowych prowadzi też profil na Instagramie oraz TikToku. Trzeba przyznać, że wychodzi jej to całkiem nieźle. Co jakiś czas Oliwka spełnia się jako modelka i bierze udział w kampaniach reklamowych. Niedawno jednak udała się do Gdyni, gdzie odbywa się Open'er Festival i właśnie tam zaskoczyła specyficzną stylizacją.

Oliwia Bieniuk w niecodziennej stylizacji

Oliwia Bieniuk na festiwalu pojawiła się w body z przeźroczystymi ramiączkami oraz głębokim dekoltem i dużym wycięciem na brzuchu. Ubranie prezentowało się znakomicie na smukłej sylwetce Oliwii. Do tego gwiazda narzuciła na ramiona skórzaną kurtkę. Cały look uzupełniła szerokimi spodniami oraz niewielką torebką na ramię.

Oliwia po paru godzinach na festiwalu poszła jednak po rozum do głowy i postanowiła zmienić stylizację. Wieczorem padał deszcz, więc młoda gwiazda udała się do domu, gdzie zrzuciła z siebie lekkie ubrania i zamieniła je na cieplejsze elementy garderoby. W mediach społecznościowych pochwaliła się efektem końcowym.

Oliwia Bieniuk na dodanym na instagramowym koncie filmiku zaprezentowała się swoim obserwatorom w ogromnej przeciwdeszczowej pelerynie, pod którą nałożyła długie spodnie, bluzę. W zestawie nie mogło zabraknąć klasycznych kaloszy. Całość doskonale sprawdzi się podczas ulewy.

