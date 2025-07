Ona ma 76 lat? Wygląda jak nastolatka

Ikona elegancji i szyku, Vera Wang, mimo upływu lat nie zwalnia tempa – ani zawodowo, ani prywatnie. 76. urodziny projektantka postanowiła uczcić z rozmachem i klasą, organizując przyjęcie w ekskluzywnej restauracji w sercu Paryża. Relacja z wydarzenia pojawiła się na jej profilu w mediach społecznościowych i błyskawicznie obiegła internet. Uwagę internautów zwróciła nie tylko atmosfera imprezy, ale przede wszystkim młodzieńczy wygląd jubilatki.

Ona ma 76 lat. Wyglądu zazdrości jej niejedna kobieta!

Vera Wang od lat uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie mody. Swoją karierę rozpoczęła w latach 80., kiedy to otworzyła pierwszy butik w Nowym Jorku. Jej projekty od początku przyciągały uwagę – były nowoczesne, eleganckie i dopracowane w każdym szczególe. To właśnie one zdobyły uznanie hollywoodzkich gwiazd i najważniejszych osobistości z branży.

Z czasem Vera nie tylko projektowała dla innych, ale też sama stała się rozpoznawalną postacią na czerwonym dywanie. Jej obecność na prestiżowych wydarzeniach to zawsze modowe wydarzenie. Styl projektantki jest nie tylko charakterystyczny, ale i bezbłędnie dopasowany do jej figury, a także jej nietuzinkowej osobowości.

Na urodzinowej kolacji w Paryżu Wang pojawiła się w krótkiej, czarnej sukience z głębokim dekoltem. Do całości dobrała złotą, błyszczącą biżuterię, a do ramienia przykleiła mieniące się diamenciki, co dodało stylizacji wieczorowego blasku. Internauci nie kryli zachwytu – nie tylko nad kreacją, ale przede wszystkim nad tym, jak młodo prezentuje się jubilatka. W komentarzach roi się od komplementów: "Nie do wiary, że masz 76 lat".

