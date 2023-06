Oniemieliśmy na widok Sandry Kubickiej. Jak ona się ubrała, nie można oderwać od niej oczu. Internet wręcz zapłonął!

Sandra Kubicka w sieci cieszy się sporą popularnością. 28-latka rozpoczynała karierę w modelingu, a jej praca zaowocowała międzynarodową karierą. Po latach wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych i wróciła do Polski. Od lat z sukcesami działa w polskim show-biznesie. Obecnie stoi na czele trzech firm z: bielizną, cateringiem czy kosmetykami. Od niedawna jest również prowadząca program "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć". Modelka ostatnio rozgrzała Internet do czerwoności, wszystko za sprawą odważnej sukienki.

Odważna kreacja Sandry Kubickiej! Tak skomentowali to internauci!

Ostatnio na swoim Instagramie, na którym obserwuje ją prawie 700 tysięcy ludzi możemy zobaczyć ukochaną Barona w olśniewającej eleganckiej odsłonie. Widzimy ją w czarnej, dopasowanej sukni. Kreacja ma golf i dekolt do pasa przykryty prześwitującą siateczką. Całość doskonale podkreśla smukłą sylwetkę modelki, a stylizację okrasiła prosta fryzura - rozpuszczone włosy zaczesane do tyłu oraz kolczyki w kształcie gwiazd.

Internauci nie mogli oderwać oczu od tej stylizacji, pod postem pojawiła się lawina komentarzy.

- Klasa - skomentował jeden z internautów.

- Jak na gwiazdę przystało, wejście w klasą - dodała internautka.

