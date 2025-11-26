Opozda wyeksponowała biust, Naruszewicz brzuch, a Woźniak-Starak szczuplutkie nogi w piekielnie seksownych rajstopkach

Na imprezie pojawiła się cała plejada celebrytów, m.in.: Omenaa Mensah, Vanessa Mensah, Rafał Brzoska, Martyna Wojciechowska, Małgorzata Rozenek-Majdan z mężem, Joanna Krupa, Dorota Szelągowska, Magdalena Mołek, Robert Kupisz, Łukasz Jemioł, Joanna Racewicz, Lena Góra, Maciej Musiałowski, Jakub Wesołowski i wielu innych. To był wieczór, w którym dało się poczuć klimat światowych premier – z elegancją, modą i galowym przepychem. W stylizacjach królowała zmysłowa czerń.
Agnieszka Woźniak-Starak – królową nocy zostają… nogi!
Agnieszka Woźniak-Starak w długiej marynarce i koronkowych, półprzezroczystych rajstopkach wyglądała jak uosobienie francuskiej nonszalancji. Sznurowane botki z metalicznymi zdobieniami dodały stylizacji rockowego pazura. Ale to nogi prezenterki zrobiły największe wrażenie – smukłe, wyrzeźbione, wręcz idealne. Piekielnie seksowny look, który trudno przebić.
Magda Mołek i Małgorzata Rozenek-Majdan – klasa sama w sobie
Magda Mołek jak zwykle postawiła na ponadczasową elegancję. Czarna, minimalistyczna bluzka została urozmaicona białymi, delikatnie bufianymi mankietami, a całość dopełniła długa, ażurowa spódnica w kwiatowe wzory. Największym biżuteryjnym akcentem wieczoru był masywny, srebrny naszyjnik o rzeźbiarskiej formie. Stylizacja była jak Mołek – dystyngowana, stylowa i absolutnie świadoma.
Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała się w looku, który wiele gwiazd rezerwuje tylko na gale – total white z miękko wiązanym płaszczem i eleganckimi spodniami. Do tego szpilki wysadzane kryształami i minimalistyczna torebka. Gładki kok i rozświetlona cera dodały całości hollywoodzkiego blasku.Perfekcyjna jak zawsze Rozenek wyglądała jak gotowa na okładkę zimowego wydania magazynu modowego.
Ewa Chodakowska i Joanna Opozda - dekolty, który zatrzymały ruch na ściance
Joanna Opozda postawiła na krótką, czarną marynarkę noszoną jak mini-sukienkę – ze spektakularnie szerokim, rzeźbiarskim kołnierzem odsłaniającym dekolt w stylu glamour. Do tego cienkie rajstopy i klasyczne, lakierowane szpilki na pasek. Całość była jednocześnie bardzo odważna i bardzo modowa – zdecydowanie najgorętsza stylizacja wieczoru.
Chodakowska postawiła na jeden z najbardziej wyrazistych looków eventu. Założyła czarny, futurystyczny gorset z dramatycznym, rzeźbionym dekoltem oraz odważnymi wycięciami przy talii. Do tego szerokie, połyskujące spodnie z charakterystycznym, satynowym efektem i kryształowe szpilki.To był miks glamour, power dressingu i nowoczesnej siły – bardzo „Choda”, bardzo efektownie.
Dorota Naruszewicz – sportowy minimalizm w wersji premium
Aktorka wybrała stylizację, która łączyła komfort ze scenowym błyskiem. Czarna, krótka koszula odsłaniała płaski brzuch, a szerokie spodnie wyszywane mikrokryształkami mieniły się przy każdym ruchu. Do tego srebrne buty na szerokim obcasie i mała, błyszcząca saszetka – look nowoczesnej, pewnej siebie kobiety, która nie potrzebuje nadmiaru ozdób, by przykuć wzrok.
O "GQ Poland"
27 listopada do sprzedaży trafia pierwszy numer „GQ Poland” – rodzimej edycji legendarnego Gentlemen’s Quarterly, istniejącego od 1931 roku. Polską wersję prowadzi trójka twórców: Olivier Janiak jako redaktor naczelny, Ismena Dąbrowska jako digital director i Olga Łacna jako creative director. Za projekt odpowiada New Media Wave Publishing, którego większościowym udziałowcem jest firma Omeny Mensah.