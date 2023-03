Orlando Bloom na Ukrainie! Spotkał się z prezydentem Zełenskim, odwiedził dzieci. ZDJĘCIA

Orlando Bloom przyleciał na Ukrainę! Spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, odwiedził dzieci w metrze

Od początku wojny na Ukrainie wiele gwiazdy wyraziło poparcie dla kraju walczącego z najazdem Władimira Putina. Niektórzy odważyli się także polecieć do ogarniętego wojną kraju. Przykładowo Bono i Edge z U2 dali koncert w kijowskim metrze. Teraz do grona gwiazd, które odwiedziły Ukrainę podczas wojny, dołączył Orlando Bloom, ambasador dobrej woli UNICEF. Sławny Legolas z "Władcy Pierścieni" pokazał relację z wizyty na swoim koncie na Instagramie. Można tam znaleźć na przykład film, na którym Orlando Bloom wchodzi do gabinetu Wołodymyra Zełenskiego i wita się z prezydentem. Potem rozmawiają przy stole. Na innych zdjęciach widzimy gwiazdora z dziećmi. Orlando Bloom odwiedził specjalne miejsce w kijowskim metrze, gdzie mogą bawić się i zapomnieć o wojnie. Był też gościem rodziny zastępczej utworzonej przez małżeństwo Ukraińców, którzy wzięli pod opiekę pięć wojennych sierot, choć sami mają czwórkę dzieci.

Orlando Bloom: "Dzieci na Ukrainie potrzebują powrotu do dzieciństwa"

Oto co napisał na Instagramie Zełenski o spotkaniu z Bloomem: "Podczas spotkania omówiliśmy projekty pomocy humanitarnej, kwestie odbudowy ze szczególnym uwzględnieniem interesów dzieci. @unicef i nasze zespoły będą działać na kilka sposobów, by przybliżyć zwycięstwo i przywrócić ukraińskim dzieciom szczęśliwe dzieciństwo". Bloom pisał m.in.: "Przyjechałem dziś na Ukrainę w pierwszą podróż powrotną od 2016 roku. Nigdy nie spodziewałbym się wybuchui wojny w całym kraju, kiedy wtedy tam byłem. (...) Dzieci na Ukrainie potrzebują powrotu do dzieciństwa. Obserwuj to miejsce, aby dowiedzieć się więcej o mojej wizycie @unicef_ukraine"

