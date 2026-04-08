Oscary 2027 z oficjalną datą. Akademia szykuje historyczną rewolucję

Tegoroczne rozdanie Oscarów zapisało się na kartach historii kina za sprawą obrazu "Grzesznicy", który zebrał absolutnie rekordową liczbę nominacji w niemal stuletnich dziejach tego prestiżowego plebiscytu. Ostatecznie to jednak film "Jedna bitwa po drugiej" zdominował finałową noc i zgarnął najwięcej statuetek. Eksperci i fani już teraz spekulują, kto zachwyci krytyków w kolejnym sezonie. Poznaliśmy właśnie oficjalną datę ogłoszenia przyszłych nominacji oraz termin 99. gali wręczenia nagród. To jednak zaledwie wstęp do wielkich ogłoszeń ze strony organizatorów.

Kiedy odbędą się Oscary 2027? Akademia ujawnia daty

Przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Filmowej w ścisłej współpracy ze stacją telewizyjną ABC oficjalnie podali do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące przyszłorocznej, a także kolejnej, jubileuszowej odsłony wydarzenia. Oscary 2027 zostaną wręczone w niedzielę, 14 marca, co stanowi termin bardzo zbliżony do tegorocznego kalendarza. Z kolei z okazji okrągłej, setnej rocznicy istnienia plebiscytu w 2028 roku, najbardziej prestiżowe statuetki świata filmu zostaną rozdane 5 marca.

Oscary 2027: harmonogram i oficjalna data ogłoszenia nominacji

Organizatorzy wydarzenia zaprezentowali również szczegółowy grafik dla najbliższej odsłony konkursu. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń w kluczowych kategoriach wyznaczono na czwartek, 12 listopada 2026 roku. Miesiąc później, 15 grudnia, opublikowane zostaną tak zwane shortlisty. Z kolei ostateczne zestawienie artystów i produkcji walczących o triumf Akademia ogłosi światu tradycyjnie na początku kolejnego roku, w czwartek 21 stycznia.

64

Conan O'Brien ponownie poprowadzi Oscary? Widzowie czekają na decyzję

Na ten moment wciąż nie potwierdzono nazwiska osoby, która poprowadzi przyszłoroczną uroczystość. Dwie ostatnie ceremonie w 2025 i 2026 roku z wielkim sukcesem poprowadził znany komik Conan O'Brien, przyciągając przed telewizory większą widownię w USA niż w poprzednich latach. Chociaż miłośnicy kina przewidywali, że obecni producenci gali postawią na coroczną rotację gospodarzy, sytuacja może ulec zmianie. Jeżeli O'Brien powróci na scenę kolejny raz z rzędu, będzie pierwszym takim prowadzącym od czasów Billy'ego Crystala, który pełnił tę zaszczytną funkcję nieprzerwanie od 1990 do 1993 roku.

Gigantyczna rewolucja na Oscarach. Koniec transmisji w telewizji i wyprowadzka z Hollywood

Oprócz ujawnienia dat 99. i 100. gali, zaplanowanych na marzec 2027 i 2028 roku, Akademia przedstawiła również plany na dalszą przyszłość formatu. Nadchodząca w 2029 roku 101. ceremonia całkowicie zniknie z anteny stacji ABC, a jej transmisja zostanie przeniesiona na platformę YouTube. Zmianie ulegnie także legendarna lokalizacja imprezy. Zamiast kultowego Dolby Theatre w Hollywood, nowym domem dla Oscarów stanie się Peacock Theater w centrum Los Angeles, stanowiący jedną z największych przestrzeni widowiskowych w całych Stanach Zjednoczonych.

Sonda Oglądałeś/oglądałaś tegoroczne Oscary? Nocka zarwana Nie w tym roku Nie oglądam tego