Ostatnia wiadomość od Buddy i Grażynki! Przyjaciel wycofuje się z mediów

Słuchajcie uważnie! To jest moja ostatnia wiadomość na temat Kamila i Grażynki!!! Dużo nie mogę powiedzieć na ten temat, Hejterzy napewno swoje coś na ten temat powiedzą ale gowno mnie to obchodzi. Dostałem wiadomość od Grażynki i Kamila żeby nie rozmawiać na temat tej sprawy medialne i muszę uszanować ich decyzję. Myślę że wiedzą co robią i życzę im jak najlepiej i oczywiście jestem za nimi do końca!!! Proszą was tak samo wszystkich żeby to też uszanować i starać się jakoś z nami to przedtrwać aż sprawy się wyrówna! Hejterzy i dużo innych będą mówić co chcą ale obiecuję wam że żaden z nich nic konkretnego wam nie może powiedzieć o co chodzi, o przyłość i co się stanie.