Grzegorz Ciechowski żony, dzieci. Lider zespołu Republika skończyłby 66 lat

Grzegorz Ciechowski zmarł tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 2001 roku. Legendarny lider Republiki miał zaledwie 44 lata. Od siedmiu lat mężem Anny, która w momencie śmierci muzyka spodziewała się jego trzeciego dziecka. Wcześniej na świat przyszli córka Helena i syn Brunon. Grzegorz Ciechowski miał jeszcze jedną córkę - Weronikę - z małżeństwa z Małgorzatą Potocką. Z aktorką lider grupy Republika rozstał się po tym, gdy wdał się w romans z Anną, która pracowała jako... opiekunka do Weroniki. Muzyk miał jeszcze jedną żonę. W latach 70. ożenił się z Jolantą Muchlińską, którą potem zdradził z Małgorzatą Potocką. Ówczesna żona Grzegorza Ciechowskiego nakryła go na zdradzie. - Zamarłam. W drzwiach stanęła wysoka, piękna kobieta z długimi, czarnymi włosami. Zobaczyła nas, stanęła, jak wryta. Nie zapytała co ja tam robię, w ogóle nic nie powiedziała, tylko odwróciła się i wyszła - wspominała aktorka, która zanim związała się z liderem Republiki była żoną fotografa Józefa Robakowskiego.

Córka Grzegorza Ciechowskiego urodziła się po jego śmierci. "Ona miała twarz Grzegorza"

Śmierć Grzegorza Ciechowskiego była strasznym ciosem przede wszystkim dla jego rodziny. Muzyk po raz kolejny szykował się do roli ojca, a jego starsze dzieci były z tatą bardzo mocno związane. Najmłodszej córki Grzegorz Ciechowski nie zdążył poznać. Po porodzie jednak stało się coś niesamowitego, o czym po latach wspomniała żona lidera zespołu Republika w rozmowie z magazynem "Gala". - Kiedy zobaczyłam Józię, nie wiedziałam, czy zwariowałam, czy tak jest, ale ona miała twarz Grzegorza. Ona jest w ogóle bardzo do niego podobna - stwierdziła Anna Skrobiszewska. - Józia jest bardzo ambitna i pracowita. Uwielbia czytać, uczyć się, jest systematyczna - dodała ostatnia żona Grzegorza Ciechowskiego. W naszej galerii prezentujemy stare zdjęcia lidera Republiki. 29 sierpnia 2023 roku Grzegorz Ciechowski skończyłby 66 lat.

