Beata Tadla parę dni temu pojawiła się na pokazie Deni Cler, na którym obecnych było sporo gwiazd. Dziennikarka na wielkie wydarzenie zjawiła się w białej kreacji, która pięknie podkreśliła jej nienaganną sylwetkę. W rozmowie z "Super Expressem" 49-latka zdradziła, co robi, aby zachować zdrową i szczupłą figurę. Jej sposób zaskoczy niejedną osobę.

Beata Tadla zdradziła sekret pięknej sylwetki

Beata Tadla w rozmowie z nami wyznała, jak udaje jej się zachować piękną i młodą sylwetkę. Okazuje się, że popularna gwiazda przeszła bardzo długą drogę, aby dojść do etapu, w którym jest obecnie. Dziennikarka zdradziła nam, że najpierw musiała przejść szereg badań, które pomogły określić jej to, czego organizm potrzebuje. Kiedy dziennikarka to ustaliła, dopiero wtedy wybrała odpowiedni styl odżywiania.

"Nie nazwałabym tego dietę, to raczej styl odżywiania, raczej nawyki odżywiania. Oczywiście dopasowane indywidualnie, bo nie ma diety uniwersalnej dla każdego. Trzeba dobrać, trzeba się dobrze zbadać, żeby wiedzieć, co nam służy, a co nam nie służy, czy mamy czegoś w sobie za dużo, albo mamy niedobory i dopiero po naprawdę dogłębnym zbadaniu tego, co nasz organizm przyjmuje lubi, co odrzuca, jesteśmy w stanie opracować taką dietę czy odżywanie, styl odżywiania, który będzie specjalnie dla nas. No i ja właśnie to zrobiłam. Przeszłam taką drogę, jestem przeszczęśliwa, bo dzięki temu nie mam ani obrzęków, śpię normalnie i to jest po prostu cudowne i polecam wszystkim" - powiedziała "Super Expressowi" Beata Tadla.

Na pytanie o to czy w obecnych czasach ludzie nie przykładają dużej uwagi do jakości swojego snu, gwiazda odpowiedziała, że sporo osób, które mają kłopoty z jelitami może mieć również spore kłopoty ze snem. Według Tadli dlatego warto zadbać o zdrowie - dzięki temu inne problemy mogą szybko zniknąć.

"Często zły sen wiąże się z tym, że mamy kłopoty z jelitami, że coś w naszym organizmie jest nie tak, więc jeśli to sprawdzimy i to ustabilizujemy, to mamy większą szansę, że lepszy sen wróci" - powiedziała nam Beata Tadla.

