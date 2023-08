Partner znanego trenera gwiazd trafił do szpitala. Niepokojące zdjęcie

Nie do wiary, co zrobiła Edyta Górniak na koncercie dla wojska. Ludzie mieli łzy w oczach! A jak wyglądała! ZDJĘCIA

Tomasz Nakielski w życiu prywatnym związany jest ze znanym trenerem, Qczajem. Para w kwietniu bieżącego roku świętowała swoją pierwszą rocznicę. Nakielski zawodowo zajmuje się tańcem i chętnie dzieli się swoją pasją z fanami na Instagramie. Ostatnia jego aktywność nie dotyczyła jednak nowej figury w tańcu czy kolejnego zawodowego projektu, a jego zdrowia. Okazuje się, że Tomasz Nakielski trafił do szpitala. Na Instastories pokazuje jak praktycznie zwija się w bólu na szpitalnych łóżku. - Tak było. Dwa temu trafiłem do szpitala. Ostre zatrucie. Dzisiaj czuję się nie lepiej, ale dochodzę do siebie. Kontakt był utrudniony, więc przepraszam, jeżeli komuś nie odpisałem albo gdzieś nie przyszedłem (...) teraz ratuje mnie herbatka i rosołek mamy, i dziękuję siostrze, która się mną porządnie zajęła- opowiedział Nakielski.

