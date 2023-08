Tomasz Kammel pokazał brata. Jest od niego młodszy o 26 lat! Nie uwierzysz, co o nim mówi

Katarzyna Warnke szczera do bólu. Ujawnia prawdziwe powody rozstania ze Stramowskim. Szokujące, co się u nich działo. Aktor się wkurzy?

Nie do wiary, co zrobiła Edyta Górniak na koncercie dla wojska. Ludzie mieli łzy w oczach! A jak wyglądała! ZDJĘCIA

Tomasz Kammel pokazał brata!

Tomasz Kammel nie należy do gwiazd, które w mediach społecznościowych relacjonują każdą chwilę swojego życia. Dziennikarz chroni swoją prywatność. Tym razem uchylił rąbka tajemnicy i w serii pytania i odpowiedzi na Instagramie pokazał swojego młodszego brata. Jeden z fanów Kammela zapytał, czy jego brat mówi po polski? - Mówi, bez akcentu, ale czasem używa śmiesznych słów. Jego polski poprawia mi humor - odpisał gwiazdor publikując przy tym zdjęcie swojego młodszego brata.

Mało osób wie, że Tomasz Kammel ma młodszego brata. Mężczyzn dzieli duża różnica wieku, a Fryderyk jest młodszy aż o 26 lat. Urodził się w 1997 roku i obecnie sam na 26 lat. Fryderyk na co dzień mieszka w Niemczech i jest bratek przyrodnik Tomasza Kammela. Jest programistą i geodetą, a jego hobby to grafika. To nie pierwszy raz, gdy Tomasz Kammel pokazał w mediach społecznościowych swojego brata Wcześniej zrobił to w 2022 roku, gdy opublikował zdjęcie z Fryderykiem oraz ich ojcem.

Sprawdź także: Gwiazdor "Na dobre i na złe" nowym prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Zastąpi Łukasza Nowickiego. Zaskakujący wybór!