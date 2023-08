Gwiazdor "Na dobre i na złe" nowym prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Zastąpi Łukasza Nowickiego. Zaskakujący wybór!

Dorota Szelągowska przez ponad 42 lata nigdy tego nie robiła. Większość potrafi to już w przedszkolu

Wielkie zmiany w programie "Pytanie na śniadanie". Z porannego show TVP2 kilka tygodni temu postanowił odejść Łukasz Nowicki - jedna z najbardziej rozpoznawanych twarzy programu. Dziś wiadomo już, kto zajmie jego miejsce. Produkcja "Pytania na śniadanie" ogłosiła właśnie, że do programu dołącza aktor Robert Koszucki - widzom znany doskonale z serialu "Na dobre i na złe".

Robert Koszucki poprowadzi Pytanie na śniadanie

"Robercie, bardzo się cieszymy! Witamy na pokładzie! Czego chcielibyście dowiedzieć się o naszym gospodarzu poranka? Zadawajcie pytania - odpowiedzi w poniedziałkowym programie. Robert zadebiutuje jutro u boku Małgorzaty Opczowskiej. To nasza nowa para prowadzących. Robert często gościł w naszym studiu więc wierzymy, że będzie czuł się jak w domu" - czytamy na oficjalnych kanałach "Pytania na śniadanie" w social mediach.

Wybór nowego prowadzącego był trzymany w tajemnicy do ostatniej chwili. To oznacza, że nawet próby kamerowe musiały odbywać się potajemnie. Do tego stopnia, że nawet inna gospodyni programu, Anna Popek, o niczym nie wiedziała.

"Tajemnicę udało się utrzymać do końca - ja też nie wiedziałam. Cieszymy się!" - napisała Anna Popek na Instagramie.

Kim jest Robert Koszucki?

Dziś widzowie kojarzą go głównie z serialu "Na dobre i na złe", w którym od 2007 roku wciela się w postać doktora Rafała Konicy. Ale swoją karierę zaczął wiele wcześniej. I to nie jako aktor, a model. Robert Koszucki w 1997 roku wziął udział w wyborach Mistera Polski. Konkurs wygrał i rok później reprezentował Polskę w konkursie Mister World. Dopiero wtedy rozpoczął naukę w szkole aktorskiej. W ostatnich latach wziął udział w popularnych programach rozrywkowych jak "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Prywatnie jest mężem Karoliny Szykier-Koszuckiej, z którą ma 18-letnią już córkę Leę. Jest związany z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

Jak myślicie, Robert Koszucki sprawdzi się w roli prowadzącego Pytanie na śniadanie? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.