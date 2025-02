Nie żyje Jeremiasz "Jez" Szmigiel

W niedzielę, 16 lutego, w sieci pojawiła się informacja o śmierci Jeremiasza "Jeza" Szmigiela. 30-latek był doskonale znany m.in. fanom MTV. Popularność zyskał dzięki udziałowi w "Warsaw Shore". Do programu dołączył w 2021 roku i był jedną z jego gwiazd przez trzy sezony. Ostatni raz na ekranie pojawił się jesienią ubiegłego roku.

Zanim Jeremiasz "Jez" Szmigiel stał się gwiazdą, przez kilka lat mieszkał w Wielkiej Brytanii. Tam zdobył popularność w mediach społecznościowych, która przyciągnęła uwagę m.in. organizatorów federacji AlkoMaster. Zawodnicy tej federacji brali udział w nietypowych pojedynkach na "mocną głowę".

"Jez" umiejętnie korzystał z rozgłosu, jaki przyniósł mu kontrowersyjny format i prężnie działał w sieci. Rozwijał przy tym swoje pasje oraz biznesy. Prywatnie związany był z inną gwiazdą "Warsaw Shore" - Oliwią Dziatkiewicz.

Niestety, 30-latek zmagał się z poważnymi problemami, o których nie wiedzieli jego fani. O jego śmierci poinformowano na oficjalnym profilu show. Przykrą wiadomość potwierdziła również Agnieszka Odachowska z MTV.

Dotarła do nas tragiczna wiadomość o naszym przyjacielu, jesteśmy zdruzgotani. Myślami jesteśmy z Jego rodziną, bliskimi i fanami. RIP Jeremiasz "Jez" Szmigiel - napisano.

Ukochana Jeza z "Warsaw Shore" przerwała milczenie po jego śmierci

Ponad tydzień od tragicznych wydarzeń, głos zabrała partnerka Jeremiasza Szmigiela. Oliwia Dziatkiewicz zamieściła na swoim Instagramie poruszające oświadczenie. Odniosła się w nim m.in. do krążących w sieci plotek. Zapowiedziała też, że nie będzie się już na ten temat wypowiadać. Celebrytka ogromnie przeżywa śmierć ukochanego.

Wiem, że czekacie na mój głos. Jest mi ciężko, jestem na mocnych lekach i terapii. Nikomu nie życzę takiego bólu, jaki teraz przeżywam po stracie ukochanej osoby. W mediach aż szumi, co jest to dla mnie ciężkim widokiem, bo każdy detal mojego życia przypomina mi o nim, lecz chcę wam napisać raz na zawsze i więcej się nie wypowiadać - napisała.

Dziatkiewicz potwierdziła, że Szmigiel zmagał się z ciężką depresją, a jego bliscy robili naprawdę wiele, by pomóc mu uporać się z demonami. Zaapelowała przy tym do internautów, by zadbali o siebie oraz swoich bliskich.

Jez zmagał się z bardzo ciężką depresją i mocnymi emocjami, z którymi staraliśmy się walczyć. Jeśli macie taką możliwość, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Pamiętajcie, że z każdej sytuacji zawsze jest wyjście i nie dajcie swoim demonom przejąć nad sobą kontroli. Bardzo was proszę, dajcie Jezowi odejść w pokoju, na który zasługuje, a mi stanąć na nogi, choć nie wiem, ile zajmie mi to czasu. Kocham Cię Jez, na zawsze w moim sercu - dodała Oliwia.

Po śmierci "Jeza" w sieci zaroiło się od komentarzy. Powstało również wiele teorii. Mówiło się m.in. o strzelaninie, w której miała zostać ranna jego partnerka. Dość szybko pojawiły się informacje na temat przyczyny śmierci mężczyzny. Sylwia Madejska w rozmowie z portalem Świat Gwiazd odniosła się do doniesień o tym, że mężczyzna targnął się na swoje życie.

Mam ciarki na rękach, jak to mówię. Kiedy decydujesz się odebrać sobie życie, to naprawdę coś tobą musiało targnąć istotnie. (...) To nie jest tylko zawód miłosny czy brak pieniędzy. To jest zwykle coś głębszego - powiedziała celebrytka.

Informacje o samobójstwie potwierdziła potwierdziła warszawska prokuratura. W komunikacie przesłanym "Faktowi" poinformowano o toczącym się śledztwie, w którym sprawdzany jest m.in. udział osób trzecich.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

