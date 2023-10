Patostreamer Marek "Czujny" Majcher UCIEKŁ z sali sądowej przed aresztowaniem. Za youtuberem wystawiono list gończy

Zastanawiające słowa Edyty Golec. Żona Łukasza Golca opuści go na scenie? Co dalej z Golec uOrkiestra?

Marek Majcher pseudonim "Czujny" to znany krakowski patostreamer. Mężczyzna dokumentował swoje wybryki i publikował je w serwisie YouTube. Jego działalność zyskała spory rozgłos i fanów, którzy chętnie finansowali jego poczynania, mimo że mężczyzna ma na swoim koncie wiele spraw karnych i cywilnych. W ostatnich dniach do sieci trafiło nagranie, w którym słychać, jak Majcher znęca się nad swoją partnerką. Patoinfluencer groził ciężarnej, że spali jej samochód i domy jej rodziny. Większość wypowiadanych przez niego słów nie nadaje się do cytowania.

Nagranie opublikował na swoim kanale Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który już od dłuższego czasu przygląda się działaniom mężczyzny. W opisie czytamy: "Ostrzegamy! Nagranie jest bardzo drastyczne! Publikujemy je, by pokazać prawdziwą twarz tego przestępcy. Proszę, udostępniajcie wszędzie, w tym na jego profilu Czujny. Kopiujcie, ściągajcie ten film, bo zapewne osoby zarządzające nadal profilem Czujnego zablokują naszą stronę u siebie. Niech ludzie dowiedzą się komu wciąż wpłacają pieniądze! Złożyliśmy już zawiadomienie do prokuratury w związku z opublikowanymi nagraniami"

Posiedzenie w tej sprawie odbyło się 28 września w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Sąd wydał decyzję o resztowaniu Czujnego na 3 miesiące, jednak podejrzany w czasie rozprawy opuścił salę sądową i zniknął. Policja wydała za nim list gończy.