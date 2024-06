Patricia Kazadi miała poważne problemy. "Choroba atakuje ze zdwojoną siłą"

Patricia Kazadi wielką popularność zdobyła dzięki występom w programie "Jak oni śpiewają" w telewizji Polsat i roli Anny Chełmickiej w serialu "Egzamin z życia". W ostatnich latach celebrytka mocno ograniczyła swoją aktywność w mediach. Gwiazda miała poważne problemy zdrowotne. Walczyła z depresją, do tego cierpi na endometriozę. - Kiedy wydaje mi się, że jest już stabilnie, choroba atakuje ze zdwojoną siłą. Radość i poczucie ulgi zastępują niepewność i lęk. Niedawno znowu spędziłam w szpitalach kilka tygodni - mówiła Patricia Kazadi w rozmowie z "Twoim Imperium" w 2023 roku. Aktorka i piosenkarka nie zrezygnowała jednak z koncertów. W zeszłym roku w duecie zaśpiewała nawet z samą Edytą Górniak! - Czy ktoś może mnie uszczypnąć? Czy to dzieje się naprawdę? Kolejne marzenie z bucket list spełnione - tak pisała na Instagramie o tym występie szczęśliwa Patricia Kazadi.

Widok Patricii Kazadi z rana lepszy niż mocna kawa. "Kusisz dziewczyno"

Tym razem artystka zwróciła na siebie uwagę w inny sposób. Do sieci wpadły jej zdjęcia, które ewidentnie rozpalają zmysły. - Pańcia podziwia widoczki - tak podpisała fotki Patricia Kazadi. Jednak zdecydowanie to nie widoki krajobrazu były na pierwszym planie u obserwujących konto gwiazdy. Ci, który zobaczyli zdjęcia Patricii Kazadi, mogli darować sobie kofeinę. Widok piosenkarki w tak odważnym stroju pobudza bowiem lepiej niż mocna kawa. Komentarze mówią same za siebie. Szczególnie te od facetów. "Bardzo sexi wyglądasz", "Hot" "Kusisz dziewczyno", "To Pańcia serwuje cudowne widoczki", "Można się zakochać?", "Cudowne ciałko" - zachwycali się użytkownicy Instagrama.

Patricia Kazadi choroba

Patricia Kazadi o swoich problemach ze zdrowiem opowiedziała w szczerej rozmowie z "Super Expressem" przed dwoma laty. - Czuję dużo, dużo lepiej, bo moja choroba jest na tyle pod kontrolą w tej chwili, że mogę funkcjonować normalnie. Jestem szczęśliwa, jestem w fajnym miejscu, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Czuję, że odpoczęłam. Te cztery lat były mi potrzebne na to, żeby odbudować siebie, ale też wyznaczyć sobie priorytety, co jest w życiu najważniejsze. Teraz karierę prowadzę na swoich zasadach i w swoim tempie - podkreśliła utalentowana piosenkarka i aktorka.

