O informacji Patrycji Widery jako pierwszy napisał Pudelek. Serwis potwierdził tą szokującą wiadomość u tiktokera Sebastiana Kowalczyka. Nie ujawnił jednak przyczyny śmierci swojej koleżanki. Wiadomo, że artystka, która znana była także jako Widupa, trafiła do szpitala kilka dni temu o czym poinformowała na Instagramie.

- Brzydkie zdjęcia No cóż. Kochani przeżyłam coś okropnego. Instagram to moja pamiątka więc niech będzie, próbuje siadać ale jeszcze nie wstałam także never say never i do przodu! Dziękuję za wsparcie wszystkim, nie wiedziałam ze to co się ze mną dzieje jest na tyle poważne że chwilkę już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. 💜💜Zresztą nieważne, jestem bardzo chora tak w skrócie i już do końca życia mam troszkę przerąbane. Ale damy Radek mordeczki! ♥️💜 Miało być zdjęcie z halloween, drążenie dyni🎃 a wyszło jak wyszło. Może wyjdę za dwa tygodnie aczkolwiek leczenie czeka mnie długie.-Tak dla ciekawskich. Miłego dnia♥️♥️Kocham was!! - napisała wówczas Patrycja Widera.

Była uczestniczka show TVN "Projekt Lady" dała poznać się jako wokalistka disco polo. Razem Kamilem Kossakowskim stworzyła utwór "Wyrąbane", który na YouTube ma ponad 2,5 miliona wyświetleń.