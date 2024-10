Paulina Drażba została mamą! Pokazała urocze nagranie z maluszkiem

QUIZ "Matki, żony i kochanki". Dopasuj aktora do postaci. Zającówna, Kownacka, Wawrzecki, Borkowski

To były ostatnie zdjęcia Elżbiety Zającówny. Już kilka lat przed śmiercią unikała wyjść, nie pokazywała się publicznie

Co z pogrzebem Elżbiety Zającówny? Decyzja należy do męża zmarłej gwiazdy

Paulina Drażba-Kamińska urodziła!

W 2024 r. wiele gwiazd polskiego show-biznesu zdecydowało się na powiększenie rodziny. Niemal w każdym miesiącu można było komuś gratulować. Niedawno mamą została Marcelina Zawadzka.

Teraz radosną nowiną podzieliła się gwiazda TVP, Paulina Drażba-Kamińska (39 l.). Na swoim Facebooku opublikowała filmik, na którym z czułością obejmuje ciążowy brzuszek. W następnej scenie nosi na rękach synka. Jak zdradziła Paulina, maluszek przyszedł na świat tydzień temu. Pierworodny dziennikarki otrzymał na imię Stanisław.

Witajcie, to ja, Staś. Już jestem! Urodziłem się dokładnie tydzień temu i…bardzo mi się tu podoba. Starzy mieli rację, świat jest super. Czas go zdobywać. Miejcie super dzień - napisała Drażba.

Zobacz również: Marcelina Zawadzka urodziła! Jej synek otrzymał niezwykłe imię

Paulina Drażba-Kamińska: Długo czekała na to, żeby zostać mamą

O tym, że jest w ciąży, Paulina Drażba-Kamińska, poinformowała w maju. Nie ukrywała, że już od dawna marzyła o powiększeniu rodziny. Razem z partnerem, Jerzym Kamińskim, długo starali się o dziecko. O swoich zmaganiach opowiedziała w sierpniu w programie "Pytanie na śniadanie".

Zapytana o ciążę nie mogła opanować emocji. W pewnym momencie złapała się za brzuch i zalała łzami. Wyznała, że gdy jako młoda dziewczyna zaczynała pracę w TVP, już wtedy marzyła o powiększeniu rodziny. Gdy zaczęła się godzić z myślą, że nie dane jej będzie zostać mamą, "zdarzył się ogromy cud".

Dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Zawsze wierzę w to, że marzenia się spełniają, ale to było marzenie totalnie nieosiągalne. Okazuje się, że na cuda trzeba trochę poczekać, dlatego też zdecydowałam się mówić o swojej ciąży, bo na pewno przed telewizorami są teraz panie i panowie, którzy marzyli o cudzie i nikt nie dawał im żadnej szansy, nigdy nie traćcie nadziei - mówiła wyraźnie poruszona.

Zobacz również: Karolina Gilon w zaawansowanej ciąży pracuje od rana do wieczora! A brzuszek rośnie...

Baby shower syna Hakiela jak z bajki! Przepych aż kapie