Karolina Gilon w zaawansowanej ciąży pracuje od rana do wieczora! A brzuszek rośnie...

Karolina Gilon pracuje w zaawansowanej ciąży

Ależ ona promienieje! Mimo że Karolina Gilon nie zwalnia tempa w pracy, widać, że ciąża jej służy! Prezenterka nawet w weekend pracuje całą dobę - rano prezentuje swoje wdzięki w telewizji śniadaniowej, wieczorem - prowadzi galę w sukni wieczorowej i szpilkach! Jak widać zaawansowana ciąża nie daje jej się zbytnio we znaki. Oby dobre samopoczucie nie opuściło jej do samego rozwiązania, które ma nastąpić za około 3 miesiące.

To była iście pracowita sobota dla przyszłej mamy - modelki i prezenterki - Karoliny Gilon. 34-latka z samego rana stawiła się w Polsacie, by na kanapie śniadaniówki "halo tu polsat" opowiedzieć o tym, że zna już płeć i wybrała już imię dla maleństwa. Co prawda nie zdradziła go widzom, opowiedziała za to o okrutnym hejcie, z którym się mierzyła po ogłoszeniu radosnej nowiny.

Kto jest ojcem dziecka Karoliny Gilon?

Karolina Gilon według naszych informacji jest w 6 miesiącu ciąży, nic wiec dziwnego, że prezentuje z dumą pokaźny brzuszek.

Ojcem dziecka gwiazdy jest jej partner, Mateusz Świerczyński. Był on uczestnikiem 7. edycji "Love Island. Wyspa Miłości", który to program randkowy prowadziła właśnie Karolina Gilon. Tam się poznali i zaiskrzyło! Uczucie ze słonecznej Hiszpanii przenieśli do Polski.

Jak wyznała gwiazda - to ona pierwsza zaprosiła go na randkę. W rozmowie z "Wprost" powiedziała:

Czułam się podrywana, ale udawałam, że nie dostrzegam tego, że Mateusz stara się mnie poderwać. (...) Przyszedł niespodziewanie dzień, gdy zadałam sobie pytanie, dlaczego mam bronić się przed tym, co dzieje się między nami. Napisałam do Mateusza, że grają w kinie fajny film i żebyśmy na niego poszli. "Jutro?", zapytał mnie. A ja odpowiedziałam mu: "Nie, dziś". I poszliśmy na "Oppenheimera"

W lutym tego roku para ogłosiła oficjalnie, że są razem, natomiast wiadomość o ciąży Karolina Gilon ogłosiła pod koniec września.

