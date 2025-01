Paulina Holtz pokazała ciążowy brzuszek. Słynna Agnieszka z "Klanu" ma 48 lat i żyje w nieformalnym związku

Paulina Holtz - chcąc czy nie - już zawsze pozostanie Agnieszką z "Klanu". Dzięki tej roli, w drugiej połowie lat 90. młodziutka aktorka i córka innej gwiazdy telenoweli Joanny Żółkowskiej (odtwórczyni roli Surmaczowej) zdobyła ogólnopolską sławę. W zeszłym roku głośno było o Paulinie Holtz z powodu innej roli. Aktorka przeszła sporą metamorfozę po to, by zagrać w produkcji Netflixa "Nic na siłę". W filmie zobaczyć mogliśmy też m.in. Annę Seniuk, Artura Barcisia, Annę Szymańczyk i Mateusza Janickiego. Kariera serialowej Agnieszki jednak kręci się głównie wokół "Klanu". Spokojne jest także życie prywatne aktorki. 48-letnia Paulina Holtz od lat pozostaje w nieformalnym związku z operatorem filmowym Michałem Nowakowskim. Para ma dwie córki.

Starsza pociecha Agnieszki z serialu "Klan" właśnie skończyła 18 lat. Z tej okazji Paulina Holtz pokazała zdjęcie z brzuszkiem. Pochodzi ono z okresu pierwszej ciąży aktorki. Dumna mama zamieściła wzruszający wpis na Instagramie.

18 lat temu….o tej porze dotarliśmy do szpitala, a 4 godziny później moja Pierwsza Córka przyszła na świat, a ja stałam się Mamą. Dziś narodzi się nowy Dorosły Człowiek, chociaż bardzo trudno mi w to uwierzyć, bo przecież minęła tylko chwila… Miej wspaniałe, dobre, piękne życie, Skarbie, i pamiętaj, że chociaż wszystko wolno, to nie wszystko warto ;) Kocham Cię!