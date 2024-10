Niebywałe, kim jest ojciec Pauliny Holtz. Wielka gwiazda! Rozwód z mamą nie zepsuł ich relacji

Paulina Holtz znana jest szerszej publiczności za sprawą udziału w serialu "Klan". Aktorka jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej, przez lata była związana ze stołecznym Teatrem Powszechnym. Sporo ról uzyskała właśnie na deskach teatru, została także laureatką Felixów Warszawskich. Równie dużą popularnością cieszy się jej słynna mama, którą jest Joanna Żółkowska. Mało kto jednak wie, kim jest tata Pauliny, Witold Holtz. A jest on wielką gwiazdą! Mężczyzna przed laty był bardzo cenionym filmowcem. Współpracował z największymi nazwiskami branży, wśród których śmiało można wymienić między innymi takie postacie jak Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi czy Marek Piwowski. Witold Holtz zagrał też w ponad 20 filmach i zajmował się reżyserią castingów. Najważniejsza była dla niego jednak zawsze córka. - Ojciec pracował w domu - powiedziała Paulina Holtz w "Pani domu". Mężczyzna z chęcią i wielkim zaangażowaniem zajmował się córką, by mama mogła rozwijać karierę. Początkowo chciała z niej zrezygnować, lecz finalnie nie musiała tego robić. Joanna Żółkowska dawała dziecku wiele wolności, lecz "była na tyle blisko, że nigdy nie czułam się samotna" - mówiła Paulina Holtz. Szczegóły poniżej.

Joanna Żółkowska i Witold Holtz rozstali się, ale córka pozostała najważniejsza. Paulina Holtz: "Dwie różne bajki"

Witold Holtz zadebiutował w 1968 roku rolą Witka w filmie Andrzeja Wajdy "Wszystko na sprzedaż". Grał też chociażby u Janusza Majewskiego. Jeśli chodzi o reżyserię, zaczynał od asystowania Rybkowskiemu na planie "Albumu polskiego", potem piął się po szczeblach kariery. Finalnie oczkiem w głowie została córka, owoc miłości z Joanną Żółkowską. Witold nauczył Paulinę Holtz otwartości na ludzi i ciekawości świata. Zabierał ją na targi staroci, gdzie szukali razem skarbów.

- To, że pasjonują mnie stare przedmioty i archeologia, to sprawka taty. Zaraził mnie też miłością do gór - mówiła Paulina Holtz w "Echu dnia". - On był świętem, mama codziennością. To były dwie różne bajki - dodawała, przypominając, że rodzice rozstali się, gdy miała 13 lat. Ale pozostała dla nich najważniejsza.

Joanna Żółkowska i Witold Holt nie są już razem od ponad 30 lat, lecz wciąż się przyjaźnią. - Zależało nam, żeby ona przeszła przez nasz rozwód czystą nogą. Powiedzieliśmy jej, że to niczego nie zmienia w naszym stosunku do niej, że kochamy ją tak, jak kochaliśmy, że to nie ma w ogóle z nią nic wspólnego - wyznała w magazynie "Gala" Joanna Żółkowska.

Paulina Holtz doczekała się dwóch córek. Teraz jej rodzice rozpieszczają wnuczki

Paulina Holtz od 2005 roku pozostaje w nieformalnym związku z operatorem filmowym Michałem Nowakowskim, z którym ma dwie córki: Antoninę i Marcysię. Joanna Żółkowska i Witold Holtz, rodzice gwiazdy "Klanu", rozpieszczają wnuczki jak tylko mogą. Nigdy nie posługiwali się córką do załatwiania spraw między sobą, nie było konfliktów i tak pozostało do dziś. Aktorka nie ukrywa, że zarówno z mamą, jak i tatą, łączą ją stosunki przyjacielskie. Fani z ciekawością przyglądają się kolejnym krokom Pauliny Holtz, które te podejmuje zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, trzymając za nią mocno kciuki.

Zobacz galerię zdjęć: Paulina Holtz ma sławnych rodziców. Joanna Żółkowska i Witold Holtz

Sonda Lubisz Paulinę Holtz? Tak Mam innych ulubieńców Mam do niej neutralny stosunek