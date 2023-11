Paulina Holtz zrobiła nagie zdjęcie koleżance. To także aktorka "Klanu"

- Waiting for summer again! (Czekając znowu na lato) - napisała Paulina Holtz pod umieszczonym zdjęciem nagiej Kariny Kunkiewicz. Aktorka "Klanu", która znana jest także z serialu "Kryminalni", pozowała do obiektywu swojej koleżanki także w ubraniu. To pierwsze tak odważne zdjęcia, która Holtz wykonała aktorce znanej z ekranu. Odtwórczyni roli Agnieszki Lubicz robiła już sesje wielu swoim koleżankom po fachu. Na jej profilu można znaleźć zmysłowe zdjęcia Kai Paschalskiej, czyli jej serialowej siostry, Kamili Kamińskiej, Anny Iberszer, Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Weroniki Książkiewicz, Monika Chodorowska czy też Moniki Dryl. Są także zdjęcia aktorów, m.in. Piotra Borkowskiego i Bartłomieja Topy. Paulina Holtz w swoim dorobku ma także nagie sesje fotograficzne. Do aktów pozowały jej jednak do tej pory modelki.

