Paulina Smaszcz nabrała wody w usta. Szok, jak skomentowała Kurzajewskiego

Smaszcz nie zamierza odpowiadać Kurzajewskiemu. Wystarczyły dwa słowa

Historia Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego od lat budzi emocje. Choć para rozstała się już jakiś czas temu, temat ich związku, rozwodu i wzajemnych wypowiedzi regularnie powraca w przestrzeni publicznej. Każde kolejne słowa byłych małżonków są szeroko komentowane, a opinia publiczna chętnie przygląda się temu, co mają sobie do powiedzenia.

Ostatnio ponownie zrobiło się głośno za sprawą Macieja Kurzajewskiego i jego wypowiedzi, dlatego "Super Express" postanowił sprawdzić, czy Paulina Smaszcz zamierza odpowiedzieć byłemu mężowi.

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Paulina Smaszcz nie chciała komentować byłego męża. Ucięła temat jednym zdaniem

Nie jest tajemnicą, że w przeszłości Paulina Smaszcz wielokrotnie otwarcie wypowiadała się na temat swojego małżeństwa z Maciejem Kurzajewskim. Dziennikarka nie unikała trudnych tematów i nieraz komentowała publicznie wydarzenia związane z byłym partnerem. Tym razem sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej.

"Super Express" zwrócił się bezpośrednio do Pauliny Smaszcz z pytaniem, czy chciałaby skomentować ostatnie wypowiedzi Macieja Kurzajewskiego. Liczyliśmy na to, że była żona prezentera przedstawi swoje stanowisko albo przynajmniej odniesie się do jego słów. Odpowiedź była jednak wyjątkowo krótka.

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Bez komentarza - odpisała nam Paulina Smaszcz.

Tym samym dziennikarka nie zdecydowała się wchodzić w kolejną publiczną wymianę zdań z byłym mężem. Zamiast mocnych słów wybrała milczenie. To o tyle ciekawe, że w przeszłości Smaszcz niejednokrotnie pokazywała, że nie boi się mówić tego, co myśli, nawet jeśli jej wypowiedzi wywołują spore zamieszanie.

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