Kim jest jej mężczyzna?

Paulina Smaszcz pochwaliła się nowym ukochanym! Uczucie aż bije po oczach, przytulanko pierwsza klasa!

Choć jeszcze jakiś czas temu zapewniała, że nie zamierza chwalić się swoją nową miłością, to najwyraźniej jawna celebracja uczuć byłego męża i Kasi Cichopek sprawiła, że Paulina Smaszcz zmieniła zdanie. W weekend na swoim TikToku umieściła filmik, na którym przytula się m.in w łóżku z wybrankiem swojego serca. Żeby dodatkowo dodać bijącemu od nich uczucia więcej romantyzmu, w tle nagrania słychać piosenkę Celine Dion "The Power of Love".