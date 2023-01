Paulina Smaszcz pokazała partnera! Na najnowszym nagraniu tańczy w jego objęciach

Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" trafiła do szpitala psychiatrycznego. "To było PIEKŁO"

Paulina Smaszcz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, nie tylko na Instagramie, ale również znacznie bardziej młodzieżowym TikToku. Dziennikarka publikuje tam krótkie nagrania. Nie tak dawno tańczyła do piosenki Miley Cyrus bez stanika. Poza tym pokazuje eleganckie stylizacje do pracy, zapowiada rozmowy z ciekawymi gośćmi, relacje z wydarzeń i wiele innych. W sobotę, 28 stycznia, na profil dziennikarki trafiło nagranie, na którym tańczy w objęciach… swojego partnera!

Paulina Smaszcz pokazała nagranie z partnerem! "Cudowny weekend"

Na początku nagrania Paulina Smaszcz tańczy w pojedynkę do piosenki "Wyglądasz idealnie" Konrada "Skolima" Skolimowskiego. Po chwili dołącza do niej mężczyzna, który niemal od razu bierze ją w swoje ramiona! Para kołysze się w rytm słów: "Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Widzę ciebie mała, jak jesteś doskonała, jak bardzo mnie to jara…". Na nagraniu nie widać twarzy mężczyzny. Osoba, która nagrywa filmik dba o to, żeby nie zdradzić zbyt wiele.

- Cudowny weekend. Love - napisała "kobieta petarda".

Dziennikarze Plotka postanowili skontaktować się z Pauliną Smaszcz i zapytać ją, czy tajemniczy mężczyzna to jej życiowy partner. Okazuje się, że tak!

- Jest od dawna wspaniały, kochany, doceniający, inspirujący, wspierający, szanujący i lojalny - powiedziała.

Kobieta kilka razy podkreślała, że bliska osoba pomaga jej przetrwać trudne chwile. Teraz już wiadomo, o kim mówiła!

