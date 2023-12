Paulina Smaszcz wyjeżdża do pracy za granicą. Kobieta-petarda będzie tam jedyną Polką

Paulina Smaszcz w mediach pojawia się głównie w kontekście życia prywatnego. Wciąż nie milkną echa jej rozstania z Maciejem Kurzajewskim, a celebrytka sama regularnie wraca do tematu prowokując byłego męża i jego nową partnerkę Katarzynę Cichopek do coraz radykalniejszych posunięć. Pogłoski mówią, że w sadzie już czekają dwa pozwy przeciwko dziennikarce. Na szczęście niepowodzenia na polu życia osobistego kobieta-petarda może sobie zrekompensować na płaszczyźnie zawodowej.

Paulina Smaszcz - wyksztalcenie i kompetencje

Wiele osób, patrząc na Paulinę Smaszcz jedynie przez pryzmat jej prywatnych dram, może nie zdawać sobie sprawy, że jest świetnie wykształconą socjolożką, z potężnym doświadczeniem zawodowym. Pracowała jako specjalistka z zakresu komunikacji i PR oraz marketingowiec. Od wielu lat prowadzi również działalność mentoringową. W sierpniu objęła funkcję dyrektorki komunikacji, marketingu i PR w dużej firmie konsultingowej. Teraz pochwaliła się kolejnym zawodowym sukcesem, a jednocześnie wyzwaniem. W celu jego realizacji wyjechała za naszą południową granicę, do czeskiej Ostrawy, gdzie będzie jedną z prelegentek na kongresie ITW Women’s Network.

Paulina Smaszcz prelegentką na zagranicznym na kongresie. Już spakowała walizki?

"PRIDE AT ITW zaczynamy nasz kongres. Długo zastanawialiśmy się nad tematami wykładów. Zrobiliśmy warsztaty z pracownikami i zebraliśmy ich potrzeby, problemy, zmagania, nie tylko z pracą zawodową, ale również z codziennością w życiu prywatnym. No, to do zobaczenia 7 grudnia w Ostravie" - pisze na Instagramie Paulina Smaszcz. Co ciekawe, Paulina będzie jedyną Polką wśród mówców. Tematyka jej wystąpienia może zaciekawić wiele osób. Paulina będzie mówić o asertywności i strategiach sukcesu w świecie pełnym chaosu.